Квинтет лучших: пятеро российских фигуристок отобрались в финал юниорского Гран-при

В серии юниорского Гран-при по фигурному катанию определились участницы финала среди девушек. Пять из шести путёвок на соревнования в Ванкувере достались россиянкам. Квалификацию преодолели Александра Трусова, Анна Щербакова, Алёна Косторная, Анастасия Тараканова и Алёна Канышева. Таким образом, повторилась ситуация прошлого года, когда в финале юниорского Гран-при у России была всего одна иностранная соперница.

В Ереване продолжается последний в сезоне этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. В субботу будут разыграны медали среди мужчин и танцевальных дуэтов, а девушки уже завершили свои выступления. Первые два места заняли российские спортсменки: Александра Трусова одержала вторую победу, а Алёна Канышева повторно выиграла серебро.

Однако главным итогом соревнований стал не победный дубль россиянок — это достижение было зафиксировано уже в пятый раз в нынешнем сезоне. С последним этапом закончилась квалификация в финал Гран-при, который состоится вместе со взрослыми состязаниями в Ванкувере с 6 по 9 декабря.

Российским девушкам достались пять мест в финале из шести возможных. Помимо Трусовой и Канышевой, квалификацию преодолели Алёна Косторная, Анна Щербакова и Анастасия Тараканова. Единственной фигуристкой не из России, прошедшей отбор, стала кореянка Ким Йе Лим.

Шестой российской участницей финала могла бы стать и Анна Тарусина. Она, как и Канышева с Ким, дважды за сезон занимала второе место. Но из этой троицы путёвки в Ванкувер могли достаться только двум. При равенстве очков отсев производится по баллам, которые девушки набрали на соревнованиях. Тарусина осталась позади, так как заработала на двух этапах почти на пять баллов меньше, чем Канышева, и на 14 меньше, чем южнокорейская фигуристка.

Попадание пяти россиянок в финал — это повторение прошлогоднего результата. Тогда в числе лучших юниорок по итогам сезона оказались Трусова, Косторная, Тараканова, Дарья Паненкова и Софья Самодурова, а также японка Рика Кихира. Хотя финал проходил в Нагое, хозяйка соревнований не помешала россиянкам занять весь пьедестал почёта. Золото, серебро и бронза достались Трусовой, Косторной и Таракановой, являвшимся на тот момент ученицами Этери Тутберидзе.

В финале юниорского Гран-при должна развернуться интересная борьба между единственными в мире фигуристками, умеющими выполнять четверные прыжки. Такое под силу только Александре Трусовой и Анне Щербаковой.

Чемпионка мира среди юниоров Трусова начала показывать четверные прыжки ещё в прошлом сезоне. Тогда у неё получалось исполнить сальхов и тулуп. В этом году ученица Тутберидзе также стала пробовать лутц. На этапе в Каунасе она не смогла получить за этот элемент надбавки — хотя двое судей оценили попытку на два балла, остальные арбитры поставили отрицательную оценку.

Зато в той же произвольной программе Трусова чисто исполнила каскад из четверного и тройного тулупов. Она получила за него оценку 16,14 балла — на данный момент это лучший результат, который получала фигуристка за любой элемент при новой судейской системе. Даже мужчинам не всегда удаётся заработать больше. За каскады в этом сезоне больше набирали только Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и представитель Канады Стивен Гоголев.

На этапе в Ереване Трусова вновь включила в свой произвольный прокат четверной лутц. Ей удалось исполнить его чисто, но фигуристка едва не коснулась рукой льда при приземлении. Судьи были строги и оставили прыжок без добавочной оценки. Тем не менее этот случай стал первым в истории, когда девушка исполнила четверной лутц на международных соревнованиях. Во второй половине программы Трусова исполнила каскады лутц — риттбергер и лутц — ойлер — сальхов. Итоговая оценка за прокат составила 146,81 балла. Этот результат стал новым юниорским рекордом и третьим среди взрослых спортсменок. Суммарный результат составил ровно 221 балл. Больше в этом сезоне набирала только Алина Загитова.

Щербакова тоже может похвастаться тем, что исполняет четверной лутц. Правда, доказать это она смогла только на этапе Кубка России, результаты которого не учитываются в статистике фигурного катания. У Щербаковой была только одна попытка показать четверной лутц на международных соревнованиях. Это произошло на юниорском этапе Гран-при в Канаде. Ученица Тутберидзе упала и набрала примерно столько же баллов, сколько за двойной аксель или за дорожку шагов.

При этом нельзя сказать, что в финале Гран-при первое и второе места будут распределяться только между Трусовой и Щербаковой. Алёна Косторная прошла отбор с 401,88 баллами за четыре проката. Она не пробует исполнять четверные прыжки, но зато показывает хорошую стабильность в прыжках в три оборота и набирает больше баллов за компоненты, чем её подруги по группе Тутберидзе.

Единственной фигуристкой из выигравших этап юниорского Гран-при в этом году, которая не занимается у легендарного тренера, является Анастасия Тараканова. Она завоевала золото в Словении и была второй в Канаде вслед за Щербаковой, показав в сумме около 190 баллов. Летом она перешла к Евгению Плющенко и осталась в элите юниорского женского катания. Отличительной чертой выступления Таракановой является то, что она начинает каскад с ойлером и сальховым с акселя в два с половиной оборота.

Алёна Канышева ворвалась в число финалисток в последний момент, только после выступления в Ереване. Хотя она сильно недокручивала прыжки в каскадах второй половины произвольной программы, ей всё же удалось набрать такую сумму баллов, чтобы квалифицироваться вместо Анны Тарусиной.

Ранее достижение девушек повторили российские пары. Так как они выступают не на всех этапах юниорского Гран-при, то для них квалификация завершилась ещё в конце сентября. Из шести путёвок в финал российские пары получили пять. В Ванкувере выступят Анастасия Мишина — Александр Галямов, Полина Костюкович — Дмитрий Ялин, Ксения Ахантева — Валерий Колесов, Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов и Анастасия Полуянова — Дмитрий Сопот. Конкуренцию со стороны всего остального мира им составят американцы Сара Фенг — Ти-Джей Ниман, сумевшие в течение сезона один раз подняться на третье место.

У мужчин и танцевальных дуэтов отбор в финал юниорского Гран-при ещё продолжается. Из россиян его преодолели Пётр Гуменник, Елизавета Худайбердиева — Никита Назаров и София Левченко — Игорь Ерёменко. После того как этап в Ереване завершится, начнётся серия этапов Гран-при среди взрослых спортсменов.