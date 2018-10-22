Калиниченко об увольнении Карреры: всё-таки сплавили

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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал отставку итальянского специалиста Массимо Карреры с поста главного тренера московского клуба.
Калиниченко об увольнении Карреры: всё-таки сплавили
  • Reuters

«Всё-таки сплавили Массимо… Хочу посмотреть и послушать, как следующего уничтожать будете через время… А тренеру спасибо за всё! И самое главное — за то, что никогда не оставался равнодушным и не пытался спихнуть вину на других. Мужик. Удачи!» — написал Калиниченко в своём Twitter.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака».

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов может возглавить «Спартак» зимой.

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