Калиниченко об увольнении Карреры: всё-таки сплавили

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал отставку итальянского специалиста Массимо Карреры с поста главного тренера московского клуба.

«Всё-таки сплавили Массимо… Хочу посмотреть и послушать, как следующего уничтожать будете через время… А тренеру спасибо за всё! И самое главное — за то, что никогда не оставался равнодушным и не пытался спихнуть вину на других. Мужик. Удачи!» — написал Калиниченко в своём Twitter.

Всё таки сплавили Массимо...Хочу посмотреть и послушать,как следующего уничтожать будете через время...А ТРЕНЕРУ спасибо за всё! И самое главное за то что никогда не оставался равнодушным и не пытался спихнуть вину на других. Мужик.Удачи! — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 22 октября 2018 г.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака».

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов может возглавить «Спартак» зимой.