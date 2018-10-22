Калиниченко об увольнении Карреры: всё-таки сплавили
- Reuters
«Всё-таки сплавили Массимо… Хочу посмотреть и послушать, как следующего уничтожать будете через время… А тренеру спасибо за всё! И самое главное — за то, что никогда не оставался равнодушным и не пытался спихнуть вину на других. Мужик. Удачи!» — написал Калиниченко в своём Twitter.
Всё таки сплавили Массимо...Хочу посмотреть и послушать,как следующего уничтожать будете через время...А ТРЕНЕРУ спасибо за всё! И самое главное за то что никогда не оставался равнодушным и не пытался спихнуть вину на других. Мужик.Удачи!— Maksym Kalinichenko (@kalynych25) 22 октября 2018 г.
22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака».
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов может возглавить «Спартак» зимой.