«Тенденции к улучшению нет»: почему Каррера уволен с поста главного тренера «Спартака»

Руководство московского «Спартака» отправило в отставку главного тренера команды Массимо Карреру. Решение было принято на следующий день после сенсационного поражения от тульского «Арсенала» в матче 11-го тура РПЛ. Красно-белые в третий раз подряд проиграли в чемпионате дома. Исполняющим обязанности наставника назначен испанский специалист Рауль Рианчо, работавший помощником Карреры.

Уход Промеса и травма Жиго

Эта осень выдалась для «Спартака» по-настоящему непростой. На старте сезона красно-белые, пусть и с трудом, но набирали очки и долгое время даже дышали в спину лидирующему «Зениту», однако в последнее время начали испытывать целый комплекс проблем.

Во-первых, команда практически перестала забивать с игры. За 11 матчей, которые «Спартак» провёл в РПЛ с начала сезона, забить с игры удалось лишь в воскресенье в поединке с «Арсеналом». В других встречах все голы красно-белые забили вследствие розыгрышей штрафных, угловых или с пенальти.

Во-вторых, не прибавляла оптимизма болельщикам «народной команды» тактическая упёртость Карреры. Итальянец с самого начала сезона сделал ставку на схему 4—3—3 с выдвинутым на острие форвардом и двумя фланговыми полузащитниками и не собирался менять её.

При этом после отъезда Квинси Промеса в «Севилью» целесообразность этой расстановки вызывала большие сомнения. Ушедшего голландского полузащитника Каррера пробовал заменить Педро Рошей и Софьяном Ханни, но в обоих случаях это не срабатывало.

Бразилец был недостаточно аккуратен при работе с мячом, хоть и пытался брать инициативу на себя, и больше играл на партнёров, а алжирец комфортнее чувствовал себя на родной позиции под нападающим или в паре с игроком, закрывавшим всю бровку.

К слову, к уходу Промеса болельщики поначалу отнеслись спокойно, но очень быстро выяснилось, что от голландца в игре «Спартака» зависело слишком многое. Партнёры привыкли к смещениям полузащитника в центр с левого фланга и к дальнейшему удару либо передаче, а теперь делать это стало некому.

Большие вопросы вызывает игра москвичей не только в атаке, но и в обороне. На старте сезона здорово проявил себя новичок команды Самуэль Жиго. Казалось, бельгиец надолго станет оплотом защиты красно-белых, но футболист получил травму в матче с «Зенитом» и выбыл на долгий срок.

С Жиго в центре обороны «Спартак» в первых шести турах чемпионата пропустил лишь один мяч, а без него в пяти — девять. К сожалению, не обходится без грубых ошибок Сальваторе Боккетти, которого Каррера ставил с завидной регулярностью. Одну из них итальянец допустил как раз в матче с «Арсеналом».

Ещё менее удачно во встрече с туляками сыграл восстановившийся после травмы Илья Кутепов, который организовал пенальти в собственные ворота и позволил обыграть себя Резиуану Мирзову в эпизоде с третьим голом.

Фланги обороны — отдельная неприятная тема. Опытный Дмитрий Комбаров остаётся одним из главных объектов критики у болельщиков «Спартака» и продолжает совершать грубые ошибки, но, опять же, с подачи Карреры достаточно часто выходил на поле.

В результате в последних матчах его вытеснил из состава Лоренсо Мельгарехо, который не играл в обороне со времён «Кубани». Однако парагваец смотрится выгоднее россиянина, о чём свидетельствует приглашение в сборную.

«Попадал в более тяжёлые ситуации»

Каррера продолжал сохранять оптимизм до последнего. После поражения от «Арсенала» он заявил, что попадал в более тяжёлые ситуации в футболе, и обвинил подопечных в недостаточной самоотдаче.

Однако сам итальянец, кажется, не видел выхода из сложившейся ситуации. В игре с «Енисеем» двухнедельной давности он доверился молодёжи, и «Спартак» выиграл. Но в матче с туляками состав серьёзно обновился, и команда уступила.

Одним из главных антигероев стал Кутепов, которого Каррера решил бросить в бой, хотя Илья лишь недавно восстановился после травмы. При этом находящийся в хорошей форме Георгий Джикия почему-то остался на лавке. Присутствие же Комбарова в составе Массимо объяснил лимитом на легионеров.

Перевод в молодёжный состав Дениса Глушакова и Андрея Ещенко, которые были одними из главных действующих лиц чемпионского «Спартака», стал одной из последних капель. После этого итальянец перестал пользоваться доверием большинства игроков и вынужден был рисковать и делать ставку на молодёжь.

Постоянные потери очков в национальном чемпионате и Лиге Европы привели к тому, что руководство клуба приняло решение отправить специалиста в отставку.

«Клуб благодарит Массимо за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал своё имя в историю красно-белых, став одним из творцов долгожданного чемпионства. Однако итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет», — сообщается на официальном сайте клуба.

Глубинные проблемы

Впрочем, смена тренера вовсе не гарантирует команде быстрого выхода из кризиса. К сожалению для поклонников красно-белых, в коллективе наметились серьёзные перемены.

Всё меньшую роль будут играть опытные российские футболисты. Глушаков и Ещенко уже отправлены в молодёжку, и далеко не факт, что оттуда вернутся, а Комбаров своей игрой ставит под вопрос собственное место в основе.

Не слишком убедительно на старте сезона выглядит и 34-летний Александр Самедов, который после чемпионата мира всё чаще остаётся на скамейке запасных.

Заменить их в перспективе может талантливая молодёжь: Александр Ломовицкий, Николай Рассказов, Михаил Игнатов и другие. Однако юным футболистам потребуется время, чтобы набраться опыта и мастерства. В конце концов, для них нынешний сезон — первый на взрослом уровне.

Что касается легионеров, то большие вопросы вызывает игра Фернандо. Если в чемпионском сезоне полузащитник был настоящим лидером команды, то на старте нынешнего допускает большое количество ошибок в опорной зоне и попросту не справляется со своими задачами, если отбросить исполнение стандартов. Лишь невероятная самоотверженность Романа Зобнина помогает нивелировать помарки Фернандо.

Однако на ситуацию можно посмотреть под другим углом. После ухода Карреры его сменщик получит перспективную команду.

Процесс смены поколений итальянец уже запустил, и с каждым годом молодые футболисты будут играть всё большую роль. Из российских игроков нельзя забывать также о новичке Александре Ташаеве, который летом перебрался в «Спартак» из «Динамо».

Проблемы в защите должны быть полностью решены после возвращения в строй Жиго. К тому же, почувствовав доверие тренера, способен стать настоящим лидером команды Ханни. Нельзя забывать и о талантливом Джано Ананидзе, который восстановился после серьёзной травмы. Грузин в «Спартаке» почти десять лет и видится болельщикам едва ли не ветераном. Однако на деле ему лишь недавно исполнилось 26.

При этом совершенно не обязательно, что с приходом нового тренера в клубе что-то принципиально поменяется. К сожалению для поклонников «Спартака», проблемы команды не решаются на протяжении многих лет.

Главное, в руководстве, по всей видимости, нет внятного плана по формированию тренерского штаба. Только за последние четыре года с командой поработали три специалиста. Кредит доверия Мурату Якину длился лишь сезон, после чего красно-белых принял коренной спартаковец Дмитрий Аленичев.

Он проработал с командой чуть больше года. После этого «Спартак» неожиданно доверили Каррере, который изначально приехал в Россию в качестве помощника по обороне. Эта рокировка вопреки логике сработала на сто процентов. Но угадают ли в руководстве клуба с новым тренером — большой вопрос.

Да и с лидерами команды в «Спартаке» конфликтовали не только при Каррере: достаточно вспомнить Артёма Дзюбу и Романа Широкова.

В этом плане вызывает уважение пример ЦСКА. Армейцы заранее нашли Леониду Слуцкому замену в лице Виктора Гончаренко и не прогадали. При этом красно-синие летом остались без целого ряда лидеров, что не мешает ЦСКА опережать «Спартак» в турнирной таблице и обыгрывать «Реал» в Лиге чемпионов.