Первый удар Нурмагомедова, акция фанатов в защиту Кокорина и восьмой гол Чалова: что нужно знать о матче «Анжи» — ЦСКА

ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ на выезде обыграл «Анжи», а Фёдор Чалов отметился восьмым голом в рамках чемпионата страны. Набрать очки махачкалинцам не помогло даже присутствие на трибунах чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который нанёс первый символический удар по мячу. Зато фанаты хозяев подготовили баннер в поддержку братьев Кокориных.

Выход на поле, несмотря на долги

Проведение матча изначально было под большим вопросом. Устав от долгов, футболисты «Анжи» в начале месяца объявили, что не выйдут на игру с ЦСКА, если не получат хотя бы часть причитающихся им средств.

В результате ситуация не изменилась. Махачкалинцы в целях экономии даже хотели поменяться кругами с армейцами, чтобы провести встречу в Москве. Но деньги на дорогу от Подольска, где тренируется команда, до столицы Дагестана всё же нашлись, чего не скажешь о средствах для игроков.

Несмотря на это футболисты в преддверии встречи всё-таки решили выйти на поле.

«Конечно, мы выходим на матч. Раз мы здесь, то выходим. Я очень рад, и для меня большая честь быть главным тренером этих ребят. Мы много говорили о проблемах, которые у нас есть, но я подопечных попросил, чтобы в любой ситуации, даже самой тяжёлой, мы в первую очередь оставались спортсменами. Они меня услышали и сделали правильный выбор, отбросив все «но», — приводит слова главного тренера «Анжи» Магомеда Адиева телеканал «Матч Премьер».

Удар Нурмагомедова

Одной из причин, по которой махачкалинские футболисты всё же решили выйти на поле, вероятно, стал приезд на матч чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. В Дагестане боец — настоящая звезда, особенно после победы над Конором Макгрегором.

Кстати, спустя всего несколько дней после поединка с ирландцем Нурмагомедов приехал именно на «Анжи Арену», чтобы поприветствовать болельщиков.

На этот раз Хабибу доверили право нанести в матче первый удар. Боец, как известно, футбол любит, а потому к задаче отнёсся ответственно и не только отметился дежурным пасом, но и почеканил мяч.

До этого же Нурмагомедов на специальном электрокаре проехал мимо трибун и продемонстрировал болельщикам свой чемпионский пояс. Нужно отметить, что накануне с трофеем с удовольствием фотографировались и футболисты обеих команд.

Защита Кокориных

Фанаты «Анжи» не остались в стороне от скандала в связи с арестом Александра Кокорина и Павла Мамаева. Во время игры они вывесили баннер в поддержку подсудимых с надписью: «Кокорины, всё будет хорошо».

Александр пять лет назад даже недолго числился в составе махачкалинцев. В 2013 году обладающий серьёзными средствами клуб из Дагестана приобрёл права на Александра у «Динамо» за €19 млн.

Но уже через месяц Кокорин проследовал в обратном направлении из-за смены вектора развития «Анжи». При этом за новую команду футболист из-за травмы так ни разу и не сыграл.

Также поклонники хозяев выразили соболезнование родным и близким погибших и пострадавших во время стрельбы в Керчи.

«Керчь, скорбим», — гласил специальный баннер.

Дежурные три очка для ЦСКА

Несмотря на присутствие на трибунах Нурмагомедова, «Анжи» не удалось продлить беспроигрышную серию. Армейцы в фирменной манере на классе добыли три очка в Махачкале в преддверии противостояния с «Ромой» в Лиге чемпионов.

ЦСКА приложил для победы ровно столько усилий, сколько потребовалось, и забил по мячу в каждом из таймов.

Хозяева ожидаемо с первых минут сделали ставку на игру в обороне и не позволяли москвичам приближаться к собственным воротам. Однако через полчаса игры подопечные Адиева провалились в центре и дали возможность сопернику провести молниеносную атаку, которая завершилась точным ударом Николы Влашича.

А после перерыва восьмой мяч в чемпионате забил лучший бомбардир РПЛ Фёдор Чалов. Нападающий поразил ворота оппонентов после отличной передачи Марио Фернандеса.

Потеря Бекао

Единственной ложкой дёгтя для ЦСКА была жёлтая карточка Родриго Бекао. Для ведущего защитника армейцев она стала четвёртой в РПЛ, и это означает, что ответственный матч следующего тура с прямыми конкурентами — «Краснодаром» — бразилец пропустит.

Для команды эта потеря может стать весьма ощутимой. В нынешнем сезоне бразилец является одним из лидеров ЦСКА и не пропустил ни одной игры.

Нужно отметить, что во встрече с «Анжи» также из-за дисквалификации не принял участие Никита Чернов, поэтому компанию Бекао составил восстановившийся от повреждения Хёрдур Магнуссон. Вероятно, именно россиянин с исландцем составят пару в центре обороны в матче с южанами.