СМИ: Футболисты «Анжи» решили сыграть с ЦСКА

Игроки махачкалинского футбольного клуба «Анжи» приняли решение выйти на поле в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

«Наша команда вместе с тренерским штабом приняла решение завтра выйти на матч с ЦСКА и в дальнейшем выполнять свою трудовую деятельность», — приводит сообщение футболистов дагестанского коллектива «Чемпионат».

При этом игроки отметили, что после коллективного обращения к руководству клуба никаких изменений не последовало. В итоге футболисты сделали выводы, что руководству клуба и республики безразлично дальнейшее существование команды.

«Тем не менее мы всё же надеемся, что найдутся люди, которые помогут команде со славной историей! Мы приняли решение играть за наше имя, наше будущее, за тренерский штаб, за болельщиков и за всех людей, которым небезразлична судьба «Анжи», — говорится в обращении.

До этого футболисты грозили руководству перестать выполнять свои трудовые обязанности, если не будут погашены долги по зарплате.

Матч «Анжи» — ЦСКА состоится 19 октября в Каспийске.

Ранее футболист «Анжи» Роланд Гиголаев прокомментировал информацию о возможном бойкоте матча с ЦСКА.