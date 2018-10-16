Футболист «Анжи» прокомментировал информацию о возможном бойкоте матча с ЦСКА

Полузащитник махачкалинского «Анжи» Роланд Гиголаев прокомментировал информацию о возможном бойкоте матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА из-за задолженности перед игроками по заработной плате.

«Пока никакой общей позиции по матчу с ЦСКА нет, окончательного решения не приняли. Чуть позже всё решим», — приводит слова Гиголаева Sport24.

Он отметил, что команда в полном составе полетит в Махачкалу на матч с армейцами.

«Ещё есть несколько дней до игры. Пока сказать по этой ситуации больше нечего», — добавил хавбек.

Матч «Анжи» — ЦСКА состоится 19 октября в Каспийске.

Ранее футболисты «Анжи» пригрозили бойкотом матчей РПЛ в случае непогашения долгов.