Футболист «Анжи» прокомментировал информацию о возможном бойкоте матча с ЦСКА

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Полузащитник махачкалинского «Анжи» Роланд Гиголаев прокомментировал информацию о возможном бойкоте матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА из-за задолженности перед игроками по заработной плате.
Футболист «Анжи» прокомментировал информацию о возможном бойкоте матча с ЦСКА
  • РИА Новости

«Пока никакой общей позиции по матчу с ЦСКА нет, окончательного решения не приняли. Чуть позже всё решим», — приводит слова Гиголаева Sport24.

Он отметил, что команда в полном составе полетит в Махачкалу на матч с армейцами.

«Ещё есть несколько дней до игры. Пока сказать по этой ситуации больше нечего», — добавил хавбек.

Матч «Анжи» — ЦСКА состоится 19 октября в Каспийске.

Ранее футболисты «Анжи» пригрозили бойкотом матчей РПЛ в случае непогашения долгов.

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