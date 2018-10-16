Футболист «Анжи» прокомментировал информацию о возможном бойкоте матча с ЦСКА
- РИА Новости
«Пока никакой общей позиции по матчу с ЦСКА нет, окончательного решения не приняли. Чуть позже всё решим», — приводит слова Гиголаева Sport24.
Он отметил, что команда в полном составе полетит в Махачкалу на матч с армейцами.
«Ещё есть несколько дней до игры. Пока сказать по этой ситуации больше нечего», — добавил хавбек.
Матч «Анжи» — ЦСКА состоится 19 октября в Каспийске.
Ранее футболисты «Анжи» пригрозили бойкотом матчей РПЛ в случае непогашения долгов.