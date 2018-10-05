Футболисты «Анжи» пригрозили бойкотом матчей РПЛ в случае непогашения долгов

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев сообщил, что футболисты обратились к руководству клуба с предупреждением о возможном бойкоте матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

«Футболисты написали письмо руководству клуба, что не выйдут на матч c ЦСКА в том случае, если не будут погашены долги по зарплате. Надеемся, что всё решится благополучно и дело не дойдёт до бойкота», — приводит слова Адиева РИА Новости.

Он заверил, что к матчу десятого тура РПЛ с «Ахматом» команда готовится в обычном режиме и что ничто не угрожает проведению матча.

Ранее сообщалось, что игроки махачкалинского футбольного клуба «Анжи» перестанут выходить на работу с 19 октября, если руководство не выплатит им долги по зарплате.