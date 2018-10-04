Футболисты «Анжи» перестанут выполнять трудовые обязанности, если им не выплатят зарплату
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Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на письмо футболистов.
Игроки написали обращение к генеральному директору клуба, в котором заявили о намерении прекратить выполнять трудовые обязанности, если зарплата не будет выплачена до 18 октября.
Отмечается, что речь идёт о двух зарплатах минимум.
Ранее главный тренер «Анжи» заявил, что клуб находится на грани исчезновения.