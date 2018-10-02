Главный тренер «Анжи» заявил, что клуб находится на грани исчезновения

Наставник махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомед Адиев рассказал о финансовой ситуации в коллективе.

«Финансовых вливаний в клуб нет. Наш президент прилагает максимум усилий для сохранения команды. Он кое-как находит деньги на перелёты. Но если говорить откровенно, «Анжи» на грани исчезновения. Тем не менее мы с ребятами твёрдо решили, что будем играть до конца. До зимы два месяца, со своей стороны выложимся на сто процентов. К ноябрю президент клуба обещал погасить часть долгов», — приводит слова специалиста «Советский спорт».

Он также сказал, что руководство Дагестана ничем не помогло команде на данный момент.

«Если республика не пошла нам навстречу в прошлом сезоне, когда мы по итогам стыковых матчей выбыли в ФНЛ, то вряд ли стоит ждать оттуда помощи сейчас», — добавил Адиев.

Ранее президент «Анжи» высказался о предложениях Федуна по реформированию российского футбола.