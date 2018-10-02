Главный тренер «Анжи» заявил, что клуб находится на грани исчезновения

Короткая ссылка
Наставник махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомед Адиев рассказал о финансовой ситуации в коллективе.
Главный тренер «Анжи» заявил, что клуб находится на грани исчезновения
  • РИА Новости

«Финансовых вливаний в клуб нет. Наш президент прилагает максимум усилий для сохранения команды. Он кое-как находит деньги на перелёты. Но если говорить откровенно, «Анжи» на грани исчезновения. Тем не менее мы с ребятами твёрдо решили, что будем играть до конца. До зимы два месяца, со своей стороны выложимся на сто процентов. К ноябрю президент клуба обещал погасить часть долгов», — приводит слова специалиста «Советский спорт».

Он также сказал, что руководство Дагестана ничем не помогло команде на данный момент.

«Если республика не пошла нам навстречу в прошлом сезоне, когда мы по итогам стыковых матчей выбыли в ФНЛ, то вряд ли стоит ждать оттуда помощи сейчас», — добавил Адиев.

Ранее президент «Анжи» высказался о предложениях Федуна по реформированию российского футбола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить