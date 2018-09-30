Президент «Анжи» высказался о предложениях Федуна по реформированию российского футбола

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Президент махачкалинского «Анжи» Осман Кадиев прокомментировал предложения президента московского «Спартака» Леонида Федуна о реформе футбола в России.

«Он предлагает соревноваться в деньгах, оставив элиту, но найдётся тот, у кого денег больше. Федун причислил себя к элите. А ты сделай команду и выведи её в Премьер-лигу — вот тогда я поклонюсь», — приводит слова Кадиева «Чемпионат».

Он отметил, что в качестве примера может привести «Краснодар».

«Например, Галицкому я поклонюсь и скажу: «Спасибо, ты молодец, ведь взял команду в КФК и сделал такой, какой она должна быть». Ребятам из Красноярска скажу спасибо, ведь они играют и что-то делают», — добавил президент «Анжи».

Ранее Илья Геркус оценил предложения Федуна по реформированию российского футбола.

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