Геркус оценил предложения Федуна по реформированию российского футбола

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Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал предложение президента «Спартака» Леонида Федуна о реформе футбола в России.
Геркус оценил предложения Федуна по реформированию российского футбола
  • РИА Новости

«В целом разговор очень актуальный. Дискуссия начата вовремя, момент для осознания задач профессионального футбола, его структуры, наших конкурентных стратегий очень удобный», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что согласен с предложениями, которые касаются лицензирования, «механизма солидарности» и реформирования ФНЛ, но при этом не согласен с идеей уменьшения числа участников РПЛ.

«По поводу пула спонсоров для ТВ-контракта скажу так: реализация подобного проекта очень сложна. Получается, мы должны перезапустить все спонсорские контракты, просто переписать их. Технически это сложно. Идея мне понятна, но на практике не знаю, как осуществить. В целом же разговор очень правильный, надо встречаться и обсуждать», — подытожил гендиректор «Локомотива».

Ранее агент Марко Трабукки высказался о предложениях Федуна по реформированию российского футбола.

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