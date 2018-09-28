Геркус оценил предложения Федуна по реформированию российского футбола

Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал предложение президента «Спартака» Леонида Федуна о реформе футбола в России.

«В целом разговор очень актуальный. Дискуссия начата вовремя, момент для осознания задач профессионального футбола, его структуры, наших конкурентных стратегий очень удобный», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что согласен с предложениями, которые касаются лицензирования, «механизма солидарности» и реформирования ФНЛ, но при этом не согласен с идеей уменьшения числа участников РПЛ.

«По поводу пула спонсоров для ТВ-контракта скажу так: реализация подобного проекта очень сложна. Получается, мы должны перезапустить все спонсорские контракты, просто переписать их. Технически это сложно. Идея мне понятна, но на практике не знаю, как осуществить. В целом же разговор очень правильный, надо встречаться и обсуждать», — подытожил гендиректор «Локомотива».

Ранее агент Марко Трабукки высказался о предложениях Федуна по реформированию российского футбола.