Агент Трабукки высказался о предложениях Федуна по реформированию российского футбола

Футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна о реформе футбола в России.

«Согласен с реформами предложенными Федуном. Футбольный продукт в России стали показывать очень качественно (съёмки, графика, пред- и постматчевые передачи, эксперты). В Италии я плачу €136 (10 600 рублей) в месяц за просмотр футбола, в России — 748 рублей. Российский футбол интересен и дороже стоит!» — написал Трабукки в своём Twitter.

В числе предложений Федуна по реформам российского футбола значится увеличение стоимости медиаправ, что, по его мнению, приведёт к переоценке всех рекламных контрактов и даст дополнительный доход клубам.

Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал предложение Федуна о реформе российского футбола.