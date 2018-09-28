Агент Трабукки высказался о предложениях Федуна по реформированию российского футбола

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Футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна о реформе футбола в России.
Агент Трабукки высказался о предложениях Федуна по реформированию российского футбола
  • РИА Новости

«Согласен с реформами предложенными Федуном. Футбольный продукт в России стали показывать очень качественно (съёмки, графика, пред- и постматчевые передачи, эксперты). В Италии я плачу €136 (10 600 рублей) в месяц за просмотр футбола, в России — 748 рублей. Российский футбол интересен и дороже стоит!» — написал Трабукки в своём Twitter.

В числе предложений Федуна по реформам российского футбола значится увеличение стоимости медиаправ, что, по его мнению, приведёт к переоценке всех рекламных контрактов и даст дополнительный доход клубам.

Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал предложение Федуна о реформе российского футбола.

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