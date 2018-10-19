Фанаты «Анжи» поддержали братьев Кокориных на матче с ЦСКА
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Как сообщает Sport24, фанаты «Анжи» вывесили баннер с надписью: «Кокорины, всё будет хорошо».
11 октября Мамаев и Кокорин были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов нанёс первый удар по мячу перед матчем РПЛ между «Анжи» и ЦСКА.