Ковры на стадионе, гол с нулевого угла и третья подряд победа чемпиона: чем запомнился матч «Локомотив» — «Ростов»

«Локомотив» в матче 11-го тура РПЛ дома обыграл «Ростов». Третью подряд победу в чемпионате страны железнодорожникам принёс точный удар Соломона Кверквелии. Открыл же счёт ударом практически с нулевого угла Антон Миранчук. А перед поединком хозяева подшутили над соперником и украсили стадион коврами.

Неожиданный сюрприз

Перед игрой «Локомотив» приготовил сопернику весьма забавный сюрприз. Как известно, главной фишкой «Ростова» на старте сезона был ковёр, который один из болельщиков пронёс на игру с «Енисеем». В результате он стал настоящим символом клуба.

Железнодорожники решили обыграть данную шутку и завесили коврами стадион в Черкизово. В частности, хозяева разместили огромное тканое изделие в углу секторов. Другой ковёр появился в пресс-центре.

Наконец, небольшой половик разместили прямо возле входа в гостевую раздевалку.

В «Ростове» сюрприз оценили по достоинству.

«Спасибо, теперь мы чувствуем себя, как дома», — ответили в официальном Twitter клуба.

Впрочем, большая часть ковров всё-таки оказалась результатом фотошопа, но болельщиков идея железнодорожников впечатлила и насмешила.

«Локо» без нападающих

А вот главному тренеру «Локо» Юрию Сёмину было вовсе не до смеха. Перед игрой наставник железнодорожников столкнулся с серьёзной проблемой — его команда осталась без нападающих.

Фёдор Смолов только готовится к возвращению в общую группу после травмы ключицы. Джефферсон Фарфан также испытывает проблемы со здоровьем. Наконец, Эдер пропускал игру из-за удаления в дерби с ЦСКА.

Таким образом, у Сёмина не оставалось иного выхода, кроме как отправить вперёд Алексея Миранчука. Опыт игры в атаке у полузащитника имелся, но назвать его успешным довольно-таки сложно.

«Очень тяжело забить «Ростову» без форвардов. Нужно наносить больше ударов. Если есть удары, то будут и голы. Но «Ростов» же не захочет, чтобы мы наносили много ударов. Они хорошо их блокируют и сами атакуют. Это вообще мастеровитая команда, которая в этот период показывает хороший футбол, особенно в Москве. Мы это учтём и будем действовать по плану», — сетовал тренер перед матчем в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Ростов» без капитана

Не обошёлся без потерь и «Ростов». Из-за перебора жёлтых карточек пропускал матч Александр Гацкан. Команде впервые в текущем сезоне пришлось выходить на поле без своего капитана.

В последний раз он пропускал матч чемпионата России ещё в марте, также по причине дисквалификации. С тех пор Гацкан принял участие в 17 встречах РПЛ подряд.

Место опытного молдованина в опорной зоне занял молодой швед Антон Солетрос. Вместе с Аязом Гулиевым они составили вполне продуктивную пару. Особенно хорош был россиянин, который успевал практически на всех участках поля.

Очень тяжело с Гулиевым пришлось Мануэлу Фернандешу. Аяз зачастую действовал персонально по техничному португальцу и не позволял тому быстро начинать атаки.

Обмен голами

Матч «Ростов» начал в фирменном стиле. Гости с первых минут сели в оборону и грамотно защищали свои владения, уповая на контратаки. «Локомотив» владел мячом, но без особого продвижения вперёд. Экс-вратарь железнодорожников Илья Абаев откровенно скучал.

При этом владение снарядом со стороны подопечных Сёмина достигало немыслимых 84 процентов.

Тем неожиданней стал обмен голами в середине первого тайма. Хозяевам успех принёс нестандартный ввод мяча из аута и неожиданный удар Антона Миранчука с острого угла точно в дальнюю девятку. Абаев оказался к этому явно не готов.

Но «Ростов» тут же ответил на это своим мячом. После подачи углового вратарь сборной России Маринато Гилерме не слишком удачно сыграл на выходе, и Сверрир Ингасон в падении отправил снаряд в сетку — 1:1.

Удивительно, но результативные удары стали для команд единственными в створ по ходу первого тайма.

Удачная развязка для хозяев

Однако после перерыва удача улыбнулась всё-таки хозяевам. И вновь «Локомотиву» помог отличиться стандарт. После подачи углового Дмитрий Баринов пробил через себя, а Абаев отразил мяч прямо на Соломона Кверквелию, которому оставалось лишь поразить створ с близкого расстояния.

В первом тайме результативный корнер разыграл «Ростов», во втором — «Локомотив».

Для Кверквелии же этот гол стал первым более чем за год. В последний раз он забивал ещё в сентябре 2017-го в матче Кубка России с «Крыльями Советов».

Карпин попытался спасти игру при помощи замен, но по-настоящему опасных моментов у ворот Гилерме гостям создать так и не удалось.

Таким образом, «Локомотив» одержал третью победу подряд в чемпионате и временно поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

Однако внушительной ложкой дёгтя для железнодорожников стала травма основного защитника Ведрана Чорлуки. За десять минут до финального свистка хорват получил повреждение и вынужден был досрочно покинуть поле. В преддверии матча с «Порту» в Лиге чемпионов это не может не внушать поклонникам «Локо» опасений.