«Локомотив» украсил «РЖД Арену» коврами перед матчем РПЛ с «Ростовом»

Пресс-служба московского «Локомотива» на своей странице опубликовала фотографии домашнего стадиона «РЖД Арена», украшенного коврами к матчу 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

На фото показаны ковры, размещённые у входа в раздевалку, в зале для пресс-конференций, на табло, а также в виде флага под сводом арены.

«Основательно подготовились к приезду «Ростова». Добро пожаловать», — говорится в сообщении.

В «Ростове» отреагировали на такую гостеприимность железнодорожников, написав в комментариях под записью: «Спасибо. Теперь мы чувствуем себя как дома».

Спасибо. Теперь мы чувствуем себя как дома. 🤗 — Football Club Rostov (@rostovfc) 19 октября 2018 г.

Матч «Локомотив» — «Ростов» состоится 19 октября. Начало — в 20:30 мск.

Ранее капитан «Ростова» рассказал, как в команде обращаются к главному тренеру Валерию Карпину.