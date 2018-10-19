«Локомотив» украсил «РЖД Арену» коврами перед матчем РПЛ с «Ростовом»
- РИА Новости
На фото показаны ковры, размещённые у входа в раздевалку, в зале для пресс-конференций, на табло, а также в виде флага под сводом арены.
«Основательно подготовились к приезду «Ростова». Добро пожаловать», — говорится в сообщении.
Основательно подготовились к приезду @rostovfc. Добро пожаловать! #ЛокоРостовpic.twitter.com/b13UaXdPpD— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 19 октября 2018 г.
В «Ростове» отреагировали на такую гостеприимность железнодорожников, написав в комментариях под записью: «Спасибо. Теперь мы чувствуем себя как дома».
Спасибо. Теперь мы чувствуем себя как дома. 🤗— Football Club Rostov (@rostovfc) 19 октября 2018 г.
Матч «Локомотив» — «Ростов» состоится 19 октября. Начало — в 20:30 мск.
Ранее капитан «Ростова» рассказал, как в команде обращаются к главному тренеру Валерию Карпину.