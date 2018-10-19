Капитан «Ростова» рассказал, как в команде обращаются к главному тренеру Карпину

Полузащитник «Ростова» и сборной Молдавии Александр Гацкан рассказал, какие отношения у него сложились с главным тренером команды Валерием Карпиным и как назначение последнего повлияло на команду.

«Он нравится мне как тренер. Хорошо выполняет свою работу, а главное, знает, как найти подход к каждому из ребят. За последние полгода не вижу какой-то колоссальной разницы и изменений в его характере и поведении», — рассказал Гацкан в интервью RT.

По словам футболиста, команда с приходом Карпина стала дружнее.

«Скажу даже громче — стали семьёй. Понятное дело, что с ходу такого микроклимата не добиться ни одному специалисту. Нужно было время понять друг друга, втянуться», — добавил Гацкан.

Полузащитник также признался, что у него с тренером уважительные отношения.

«Зову его Георгич. Правда, не вся команда может позволить себе это. Другие называют тренером, некоторые ребята обращаются официально — Валерий Георгиевич», — пояснил Гацкан.

Ранее Гацкан объяснил, почему вратаря столичного ЦСКА Игоря Акинфеева удалили в матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».