Капитан «Ростова» рассказал, как в команде обращаются к главному тренеру Карпину

Короткая ссылка
Полузащитник «Ростова» и сборной Молдавии Александр Гацкан рассказал, какие отношения у него сложились с главным тренером команды Валерием Карпиным и как назначение последнего повлияло на команду.
Капитан «Ростова» рассказал, как в команде обращаются к главному тренеру Карпину
  • РИА Новости

«Он нравится мне как тренер. Хорошо выполняет свою работу, а главное, знает, как найти подход к каждому из ребят. За последние полгода не вижу какой-то колоссальной разницы и изменений в его характере и поведении», — рассказал Гацкан в интервью RT.

По словам футболиста, команда с приходом Карпина стала дружнее.

«Скажу даже громче — стали семьёй. Понятное дело, что с ходу такого микроклимата не добиться ни одному специалисту. Нужно было время понять друг друга, втянуться», — добавил Гацкан.

Полузащитник также признался, что у него с тренером уважительные отношения.

«Зову его Георгич. Правда, не вся команда может позволить себе это. Другие называют тренером, некоторые ребята обращаются официально — Валерий Георгиевич», — пояснил Гацкан.

Ранее Гацкан объяснил, почему вратаря столичного ЦСКА Игоря Акинфеева удалили в матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить