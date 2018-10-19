Сироткин заявил, что «Уильямс» является его единственным вариантом продолжения карьеры на 2019 год

Короткая ссылка
Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин рассказал о своих перспективах продолжить выступление в чемпионате в 2019 году.
Сироткин заявил, что «Уильямс» является его единственным вариантом продолжения карьеры на 2019 год
  • Reuters

«Единственный ли вариант «Уильямс»? Я бы сказал — да. Никакой конкретной информации у меня нет, но и особых тревог тоже. Если честно, я ни в чём не уверен на 100%, но при этом развитие ситуации всё-таки вселяет определённую уверенность, так что я не собираюсь задавать вопросы по этому поводу каждые две минуты», — приводит слова Сироткина «Чемпионат».

Он отметил, что не считает нужным пытаться разузнать, что происходит в команде по данному вопросу.

«Пусть всё идёт, как идёт. Я лишь постараюсь продолжить выполнять свои задачи так, как я их выполняю», — добавил россиянин.

Сироткин выступает за «Уильямс» с 2018 года. После 17 этапов он занимает последнее, 20-е место в личном зачёте, набрав одно очко.

Ранее в «Уильямсе» подтвердили, что Эстебан Окон может занять место Сироткина в предстоящем сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить