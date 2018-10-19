Сироткин заявил, что «Уильямс» является его единственным вариантом продолжения карьеры на 2019 год

Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин рассказал о своих перспективах продолжить выступление в чемпионате в 2019 году.

«Единственный ли вариант «Уильямс»? Я бы сказал — да. Никакой конкретной информации у меня нет, но и особых тревог тоже. Если честно, я ни в чём не уверен на 100%, но при этом развитие ситуации всё-таки вселяет определённую уверенность, так что я не собираюсь задавать вопросы по этому поводу каждые две минуты», — приводит слова Сироткина «Чемпионат».

Он отметил, что не считает нужным пытаться разузнать, что происходит в команде по данному вопросу.

«Пусть всё идёт, как идёт. Я лишь постараюсь продолжить выполнять свои задачи так, как я их выполняю», — добавил россиянин.

Сироткин выступает за «Уильямс» с 2018 года. После 17 этапов он занимает последнее, 20-е место в личном зачёте, набрав одно очко.

Ранее в «Уильямсе» подтвердили, что Эстебан Окон может занять место Сироткина в предстоящем сезоне.