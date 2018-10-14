Руководство «Уильямс» подтвердило, что гонщик Окон может занять место Сироткина

Заместитель руководителя команды «Уильямс» Клэр Уильямс подтвердил, что французский пилот «Форс Индия» Эстебан Окон может занять место российского гонщика Сергея Сироткина на будущий сезон.

Сироткин на данный момент не имеет контракта с «Уильямс» на сезон-2019. В нынешнем году россиянин набрал одно очко в 17 гонках «Формулы-1». «Уильямс» занимает последнее место в Кубке конструкторов.

«Разумеется, Окон входит в число претендентов. С нашей стороны было бы безумием не рассматривать его кандидатуру», — приводит слова Уильямса Sky Sports.

Он отметил, что в списке претендентов на место основного пилота все кандидаты хороши, поэтому много времени на выбор пилота не потребуется.

Ранее команда «Уильямс», выступающая в чемпионате «Формулы-1», объявила о подписании контракта с британским пилотом Джорджем Расселлом.