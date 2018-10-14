Руководство «Уильямс» подтвердило, что гонщик Окон может занять место Сироткина
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Сироткин на данный момент не имеет контракта с «Уильямс» на сезон-2019. В нынешнем году россиянин набрал одно очко в 17 гонках «Формулы-1». «Уильямс» занимает последнее место в Кубке конструкторов.
«Разумеется, Окон входит в число претендентов. С нашей стороны было бы безумием не рассматривать его кандидатуру», — приводит слова Уильямса Sky Sports.
Он отметил, что в списке претендентов на место основного пилота все кандидаты хороши, поэтому много времени на выбор пилота не потребуется.
Ранее команда «Уильямс», выступающая в чемпионате «Формулы-1», объявила о подписании контракта с британским пилотом Джорджем Расселлом.