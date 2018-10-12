Команда «Формулы-1» «Уильямс» подписала пилота Расселла, который выиграл гонку поддержки на Гран-при России

Команда «Уильямс», выступающая в чемпионате «Формулы-1», объявила о подписании контракта с британским пилотом Джорджем Расселлом.

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Об этом сообщает пресс-служба команды. Announcing… #WelcomeGR63pic.twitter.com/lPRKGlKvi7 — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 12 октября 2018 г. Расселл стал победителем гонки поддержки на этапе «Формулы-1» Гран-при России в Сочи. С 2018 года за «Уильямс» выступает российский пилот Сергей Сироткин. Ранее президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт прокомментировал возвращение россиянина Даниила Квята в «Формулу-1» в качестве основного пилота команды «Торо Россо».