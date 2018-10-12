Команда «Формулы-1» «Уильямс» подписала пилота Расселла, который выиграл гонку поддержки на Гран-при России

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Команда «Уильямс», выступающая в чемпионате «Формулы-1», объявила о подписании контракта с британским пилотом Джорджем Расселлом.
Команда «Формулы-1» «Уильямс» подписала пилота Расселла, который выиграл гонку поддержки на Гран-при России
  • © Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба команды.

Расселл стал победителем гонки поддержки на этапе «Формулы-1» Гран-при России в Сочи.

С 2018 года за «Уильямс» выступает российский пилот Сергей Сироткин.

Ранее президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт прокомментировал возвращение россиянина Даниила Квята в «Формулу-1» в качестве основного пилота команды «Торо Россо».

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