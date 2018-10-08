Президент FIA Тодт заявил, что рад возвращению Квята в «Формулу-1»

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт прокомментировал возвращение россиянина Даниила Квята в «Формулу-1» в качестве основного пилота команды «Торо Россо».

«Квят — очень талантливый пилот, что он продемонстрировал во время своего выступления в «Формуле-1». Мой сын является его менеджером, и я рад, что он вернулся в «Формулу-1». Надеюсь, что он сможет хорошо проявить себя», — приводит слова Тодта Autosport.com.ru.

29 сентября было официально объявлено о возвращении Квята в «Торо Россо».

Ранее Хельмут Марко опроверг информацию, что Мик Шумахер станет напарником Квята в «Торо Россо».