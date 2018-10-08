Президент FIA Тодт заявил, что рад возвращению Квята в «Формулу-1»

Короткая ссылка
Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт прокомментировал возвращение россиянина Даниила Квята в «Формулу-1» в качестве основного пилота команды «Торо Россо».
Президент FIA Тодт заявил, что рад возвращению Квята в «Формулу-1»
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Квят — очень талантливый пилот, что он продемонстрировал во время своего выступления в «Формуле-1». Мой сын является его менеджером, и я рад, что он вернулся в «Формулу-1». Надеюсь, что он сможет хорошо проявить себя», — приводит слова Тодта Autosport.com.ru.

29 сентября было официально объявлено о возвращении Квята в «Торо Россо».

Ранее Хельмут Марко опроверг информацию, что Мик Шумахер станет напарником Квята в «Торо Россо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить