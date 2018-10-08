Президент FIA Тодт заявил, что рад возвращению Квята в «Формулу-1»
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«Квят — очень талантливый пилот, что он продемонстрировал во время своего выступления в «Формуле-1». Мой сын является его менеджером, и я рад, что он вернулся в «Формулу-1». Надеюсь, что он сможет хорошо проявить себя», — приводит слова Тодта Autosport.com.ru.
29 сентября было официально объявлено о возвращении Квята в «Торо Россо».
Ранее Хельмут Марко опроверг информацию, что Мик Шумахер станет напарником Квята в «Торо Россо».