В «Ред Булл» опровергли информацию, что Шумахер станет напарником Квята в «Торо Россо»
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«Нет, определённо нет. Я думаю, ему ещё слишком рано. Давайте посмотрим, что будет в «Формуле-2», — приводит слова Марко Motorsport.
Мик Шумахер является сыном семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. В нынешнем сезоне 19-летний немец выступает в европейской серии «Формулы-3» и перед заключительным этапом чемпионата лидирует с отрывом в 49 очков.
Ранее сообщалось, что Даниил Квят будет выступать за «Торо Россо» в сезоне 2019 года.