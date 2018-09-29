В «Ред Булл» опровергли информацию, что Шумахер станет напарником Квята в «Торо Россо»

Короткая ссылка
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко опроверг информацию СМИ, согласно которой Мик Шумахер может стать напарником россиянина Даниила Квята в «Торо Россо» в сезоне 2019 года.
В «Ред Булл» опровергли информацию, что Шумахер станет напарником Квята в «Торо Россо»
  • ©HOCH ZWEI / Thomas Suer
  • globallookpress.com

«Нет, определённо нет. Я думаю, ему ещё слишком рано. Давайте посмотрим, что будет в «Формуле-2», — приводит слова Марко Motorsport.

Мик Шумахер является сыном семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. В нынешнем сезоне 19-летний немец выступает в европейской серии «Формулы-3» и перед заключительным этапом чемпионата лидирует с отрывом в 49 очков.

Ранее сообщалось, что Даниил Квят будет выступать за «Торо Россо» в сезоне 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить