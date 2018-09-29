В «Ред Булл» опровергли информацию, что Шумахер станет напарником Квята в «Торо Россо»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко опроверг информацию СМИ, согласно которой Мик Шумахер может стать напарником россиянина Даниила Квята в «Торо Россо» в сезоне 2019 года.

«Нет, определённо нет. Я думаю, ему ещё слишком рано. Давайте посмотрим, что будет в «Формуле-2», — приводит слова Марко Motorsport.

Мик Шумахер является сыном семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера. В нынешнем сезоне 19-летний немец выступает в европейской серии «Формулы-3» и перед заключительным этапом чемпионата лидирует с отрывом в 49 очков.

Ранее сообщалось, что Даниил Квят будет выступать за «Торо Россо» в сезоне 2019 года.