Гацкан объяснил, почему арбитр удалил Акинфеева в матче Лиги чемпионов с «Реалом»

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Полузащитник «Ростова» и сборной Молдавии Александр Гацкан объяснил, почему, по его мнению, вратаря столичного ЦСКА Игоря Акинфеева удалили в матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
Гацкан объяснил, почему арбитр удалил Акинфеева в матче Лиги чемпионов с «Реалом»
  • Reuters

«Это те самые эмоции на пределе, которые никак не сдержать. Плюс сработал ещё один фактор. Понимаете, в России игрокам некоторых команд дозволено вести себя, скажем так, иначе, чем другим. А потом происходят подобные ситуации, ведь европейский судейский корпус работает жёстко и точно накажет за то, что могут простить в РПЛ», — рассказал Гацкан в интервью RT.

По словам футболиста, он ощутил всё это на себе, когда «Ростов» играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Получаешь жёлтую за первый же серьёзный фол, у нас же это обычно происходит только после нескольких предупреждений», — добавил Гацкан.

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