Мяч Кверквелии помог «Локомотиву» одержать победу над «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ
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Забитыми мячами в составе победителей отметились полузащитник Антон Миранчук и защитник Соломон Кверквелия. У проигравших отличился защитник Сверрир Ингасон.
Этот успех позволил железнодорожникам набрать 18 очков. Команда Юрия Сёмина делит четвёртое — шестое места в турнирной таблице РПЛ с имеющими аналогичный показатель «Ростовом» и московским «Спартаком».
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА победил махачкалинский «Анжи» в матче 11-го тура РПЛ.