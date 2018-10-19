Мяч Кверквелии помог «Локомотиву» одержать победу над «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ

В матче 11-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» на своём поле одержал победу над «Ростовом» со счётом 2:1.

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Забитыми мячами в составе победителей отметились полузащитник Антон Миранчук и защитник Соломон Кверквелия. У проигравших отличился защитник Сверрир Ингасон. Этот успех позволил железнодорожникам набрать 18 очков. Команда Юрия Сёмина делит четвёртое — шестое места в турнирной таблице РПЛ с имеющими аналогичный показатель «Ростовом» и московским «Спартаком». Ранее сообщалось, что московский ЦСКА победил махачкалинский «Анжи» в матче 11-го тура РПЛ.