Дубль Зе Луиша не помог «Спартаку» избежать поражения от «Арсенала» в РПЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В составе красно-белых дублем отметился Зе Луиш. У тульского коллектива мячи забивали Огнен Ожегович, Даниил Лесовой и Резиуан Мирзов.
Таким образом, «Спартак» с 18 очками расположился на седьмом месте. «Арсенал» набрал 13 очков и поднялся на девятую позицию.
В следующем туре «Спартак» сыграет с казанским «Рубином», а «Арсенал» — с «Оренбургом».
Ранее «Зенит» в меньшинстве уступил «Динамо» в 11-м туре РПЛ.