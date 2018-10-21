Дубль Зе Луиша не помог «Спартаку» избежать поражения от «Арсенала» в РПЛ

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Московский «Спартак» на своём поле проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубль Зе Луиша не помог «Спартаку» избежать поражения от «Арсенала» в РПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе красно-белых дублем отметился Зе Луиш. У тульского коллектива мячи забивали Огнен Ожегович, Даниил Лесовой и Резиуан Мирзов.

Таким образом, «Спартак» с 18 очками расположился на седьмом месте. «Арсенал» набрал 13 очков и поднялся на девятую позицию.

В следующем туре «Спартак» сыграет с казанским «Рубином», а «Арсенал» — с «Оренбургом».

Ранее «Зенит» в меньшинстве уступил «Динамо» в 11-м туре РПЛ.

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