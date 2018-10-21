«Зенит» в меньшинстве уступил «Динамо» в 11-м туре РПЛ
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- globallookpress.com
Встреча, проходившая на стадионе «Арена Химки», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный мяч забил Фёдор Черных на 75-й минуте.
На 37-й минуте был удалён нападающий гостей Себастьян Дриусси. Таким образом, оставшуюся часть матча сине-бело-голубые провели в меньшинстве.
Несмотря на поражение, «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате с 25 очками. «Динамо» набрало 13 очков и поднялось на девятое место.
В следующем туре «Зенит» сыграет с самарскими «Крыльями Советов», а «Динамо» — с грозненским «Ахматом».
Ранее «Уфа» и «Рубин» разошлись миром в 11-м туре РПЛ.