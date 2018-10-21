«Зенит» в меньшинстве уступил «Динамо» в 11-м туре РПЛ

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Петербургский «Зенит» на выезде потерпел поражение от московского «Динамо» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Зенит» в меньшинстве уступил «Динамо» в 11-м туре РПЛ
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

Встреча, проходившая на стадионе «Арена Химки», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч забил Фёдор Черных на 75-й минуте.

На 37-й минуте был удалён нападающий гостей Себастьян Дриусси. Таким образом, оставшуюся часть матча сине-бело-голубые провели в меньшинстве.

Несмотря на поражение, «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате с 25 очками. «Динамо» набрало 13 очков и поднялось на девятое место.

В следующем туре «Зенит» сыграет с самарскими «Крыльями Советов», а «Динамо» — с грозненским «Ахматом».

Ранее «Уфа» и «Рубин» разошлись миром в 11-м туре РПЛ.

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