Допуск в спортзал и еда на заказ: в каких условиях содержатся Кокорин и Мамаев после перевода в обычные камеры

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся под арестом, получили возможность заниматься спортом и отвечать на письма. Это связано с тем, что оба обвиняемых переведены из карантинного отделения в обычные камеры столичного СИЗО «Бутырка». В новых условиях содержания игроки смогут не только поддерживать спортивную форму, но и лучше питаться.

Обвиняемые в двух инцидентах по статье «Побои» и одном инциденте по статье «Хулиганство» Александр Кокорин и Павел Мамаев были переведены в обычные камеры «Бутырки». Как сообщили журналистам представители Общественной палаты, условия содержания игроков по-прежнему оптимальные. Кроме того, для психологического комфорта провинившихся футболистов из карантинного отделения СИЗО они были помещены в новые камеры со своими прежними соседями.

«Как и предполагалось ранее, вместе с Кокориными и Мамаевым суда в камерах ждут рядовые граждане, привлечённые к уголовной ответственности за совершение нетяжких, ненасильственных преступлений. Это обвинения за неуплату налогов и кражи. С этими людьми оба уже пересекались в карантине и за время нахождения там, никаких конфликтов у них не возникало», — рассказал журналистам член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий.

Кроме того, в ОНК пояснили, что Кокорин с Мамаевым разведены по разным блокам учреждения ФСИН. При этом форвард «Зенита», которого накануне поддержало всё руководство, тренерский штаб и игроки петербургского клуба, содержится в улучшенных условиях.

«У Павла Мамаева камера, скажем так, не обновлённая. А вот Кокорина-старшего поместили в недавно отремонтированную. Она даже оборудована кнопкой вызова надзирателя. Соседей у футболистов немного. Как и раньше. Всего лишь по одному сокамернику», — пояснил Пятницкий.

Также, по словам представителей ОНК, футболисты по-прежнему не высказывают никаких нареканий на условия своего содержания. И продолжают получать передачи от родственников. Однако, если первая посылка от семьи Кокориных для Александра совпала с переездом в новую камеру, на имя Павла Мамаева пришло уже три передачи.

Александр Кокорин в зале суда.

РИА Новости

© Илья Питалев

Перевод из карантинного отделения, согласно правилам СИЗО, ощутимо расширит права и временный распорядок жизни обвиняемых футболистов.

Так, Александр Кокорин и Павел Мамаев получили возможность сменить рацион питания. В обычные камеры, в отличии от карантинных, оба игрока могут без ограничения заказывать блюда из меню изолятора. Также в досуг футболистов, наравне с библиотекой, теперь входит и просмотр телевизора, в том числе и спортивных каналов. Смотреть трансляции можно лишь до 22 часов по московскому времени, однако этот временной отрезок позволит футболистам поболеть за свои команды в рамках стартовавшего накануне 11-го тура РПЛ.

Но самое главное — футболисты теперь смогут посещать спортзал. Заявку на допуск к физическим занятиям Кокорин и Мамаев написали сразу по прибытию в СИЗО, однако не были допущены в зал в течение недели.

«Надеюсь, скоро увидимся на стадионе»





Кроме того, ожидание окончания следствия в обычных камерах даёт возможность обвиняемым отвечать на письма. Александр Кокорин, получивший за время нахождения в СИЗО, несколько сотен обращений от болельщиков уже начал переписку со своими поклонниками. В коротких записках нападающий «Зенита» благодарит их за поддержку и желает успехов и побед своей команде.

При этом в ответах болельщикам Кокорин выражает надежду на то, что в скором времени вернётся на стадион на Крестовском острове Санкт-Петербурга.

«Надеюсь, скоро увидимся на стадионе», — пишет он.

Примечательно, что с поддержкой в адрес обвиняемого нападающего выступили не только поклонники сине-бело-голубых, но и других клубов РПЛ. Так, письма в СИЗО на имя Кокорина отправили болельщики действующего чемпиона страны — московского «Локомотива». Подследственный представитель «Зенита» ответил и им.

«Спасибо за слова поддержки, сегодня, завтра я должен попасть в тренажёрный зал, потом расскажу, что там есть», — написал футболист и пожелал локомотиву удачи в Лиге чемпионов.

Кокорин молодец какой, реально отвечает людям на письма! pic.twitter.com/MbuDhjxaVF — Дмитрий Егоров (@edim_sport) 19 октября 2018 г.

Кроме того, в поддержку обвиняемых футболистов высказались и простые пользователи интернета. Так, в сети создана петиция с просьбой к Мосгорсуду освободить Кокорина и Мамаева из СИЗО и перевести под домашний арест.

Создатели онлайн-прошения подчёркивают, что оба игрока уже признали свою вину, готовы возместить ущерб и не представляют никакой угрозы для общества. На момент выхода данной статьи петицию подписали свыше 1570 человек.

В настоящее время Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьёй «Побои», и одного преступления, предусмотренного статьёй «Хулиганство». Накануне Мосгорсуд отклонил прошение стороны защиты о изменении меры пресечения на более щадящее. Спортсмены были взяты под стражу 11 октября и согласно постановлению суда ограничены в свободе до 8 декабря.