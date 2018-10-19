«Тюрьма поломает их судьбы»: как в России отреагировали на отклонение апелляции Кокорина и Мамаева

Решение об отклонении апелляций нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева справедливо, учитывая тяжесть их преступления. Такое мнение высказал депутат Госдумы Игорь Лебедев. Он также полагает, что футболисты не заслуживают того внимания, которое обрушилось на них со стороны СМИ. Между тем известный комментатор Геннадий Орлов поддержал решение сине-бело-голубых подать ходатайство об освобождении Кокорина, а один из самых известных болельщиков «Зенита» Михаил Боярский призвал стороны конфликта найти компромиссный выход из ситуации.

Российская общественность не осталась в стороне от очередного ключевого события в деле нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, обвиняемых в хулиганстве и нанесении побоев. Московский городской суд отклонил апелляции футболистов об аресте, оставив в силе заключение под стражу.

Впрочем, не всех удивил тот факт, что мера пресечения для обвиняемых осталась прежней. Так, депутат Госдумы Игорь Лебедев выразил уверенность в правильности данного решения и отметил, что спортсмены вряд ли раскаялись в содеянном.

«Юридических оснований не было, чтобы их сегодня выпустили. Обвинение было по нескольким эпизодам хулиганских действий и побоев. С таким набором статей, а также учитывая тяжесть совершённого преступления, на свободу не выходят», — цитирует политика Sport24.

Кроме того, Лебедев раскритиковал повышенный интерес к происходящему со стороны болельщиков и СМИ.

«Это что, великие люди нашей страны, что такое внимание им уделяется? Они два преступника. Предлагаю прекратить уделять столько внимания этому вопросу. Все уже высказались, дальше пусть работают правоохранительные органы», — заключил депутат.

Руководство «Зенита» встало на защиту своего игрока и подало ходатайство по его освобождению. Прошение подписали футболисты, главный тренер Сергей Семак, а также президент сине-бело-голубых Сергей Фурсенко. Известный российский комментатор Геннадий Орлов отметил, что данная мера была ожидаема, учитывая авторитет Кокорина в команде.

«Это говорит о том, что клуб очень хотел и хочет, чтобы нападающий остался, и поддерживает его. Значит, они считают, что нарушение не такое большое и не самое опасное. Как профессионалы Кокорин и Мамаев очень серьёзно подвели свои команды. «Зенит» протягивает руку, но посмотрим, что будет дальше», — рассказал Орлов.

Однако бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров назвал такое решение руководства команды запоздалым. Delete

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«Моя точка зрения заключается в том, что обоих игроков нужно было поддерживать с самого начала. Да, они ошиблись. Однако стоило выбрать другую меру наказания — оштрафовать, посадить под домашний арест, но никак не исключать их из общества. Ведь они на самом деле не такие опасные», — приводит слова Быстрова Sportbox.

Острее всего на произошедшее отреагировали фанаты «Зенита» и «Краснодара». Так, народный артист России и один из самых известных поклонников сине-бело-голубых Михаил Боярский призвал вступиться за футболистов.

«Думаю, что какой-то компромисс найдут. И общественность, и команды должны ходатайствовать о своих игроках. Так что нужно ещё подождать. Наказание последует, но, мне кажется, оно будет смягчено», — уверен актёр.

Ещё один поклонник петербуржцев, телеведущий Михаил Шац, также признался, что его ожидания по поводу апелляции оправдались. Тем не менее он добавил, что считает выбранную меру пресечения слишком жёсткой.

«Позиция «Зенита» мне ближе, чем позиция «Краснодара», который пытается отстраниться от своего футболиста. В любом случае решение за судом, но я считаю, что, кроме срока, существует масса способов наказать людей. Уверен в том, что тюрьма не исправит, а, наоборот, поломает их судьбы», — сказал он.

Ранее на сторону футболистов встали и многие их коллеги из других команд. Одним из них стал близкий друг Кокорина, полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев. Он признался, что его сильно удивило решение суда.

«Я очень расстроен. Пока воздержусь от каких-либо комментариев, поймите меня», — сказал он.

Не остался в стороне от конфликта и хавбек «Монако» и сборной России Александр Головин.

«Тяжело мне что-то сказать. Плохо они сделали, конечно. Я в любом случае буду поддерживать их. Хорошо их знаю. Уверен, что это было не просто так. Значит, на видео не всё показали», — цитирует футболиста Sports.ru.

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что узнал о произошедшем, находясь в Италии. Его удивил тот факт, что история вызвала столь широкий резонанс в обществе.

«Понятно, что провинившиеся заслуживают наказания, но вот какого именно, я не знаю. И выступать моралистом не хочу. Есть компетентные органы и есть клубы, за которые играют эти ребята. Хочется верить, что с возобновлением чемпионата речь вновь пойдет о самой игре, а не о событиях, далеких от неё», — отметил специалист в интервью «Матч ТВ».

В свойственной ему манере решение суда прокомментировал российский журналист Дмитрий Губерниев.

«Я полностью доверяю суду Российской Федерации. Кокорин действительно набрал неплохую форму, как мы помним, но вместе с формой есть ещё и содержание. А вот содержание у Кокорина, как мне кажется, немножко хромает. Можно сделать вот как: по всем ресторанам России подготовить специальные таблички в случае раскаяния: «Кокорину не наливать!» — пошутил Губерниев.