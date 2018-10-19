Игроки «Зенита» вместе с Семаком предоставили ходатайство об освобождении из-под стражи Кокорина
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» вместе с главным тренером команды Сергеем Семаком предоставили ходатайство об освобождении из-под стражи нападающего Александра Кокорина, обвиняемого в хулиганстве.
Ранее было предоставлено ходатайство, подписанное президентом и председателем правления «Зенита» Сергеем Фурсенко.
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