В «Локомотиве» заявили о намерении продлить контракт с Фернандешем

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что клуб намерен продлить сотрудничество с португальским полузащитником Мануэлом Фернандешем, действующий контракт которого с железнодорожниками истекает летом 2019 года.

«Фернандеш нам нужен. Мы настроены его сохранить. Он врос в команду, он её человек», — цитирует Мещерякова «Чемпионат».

32-летний португалец защищает цвета «Локомотива» с 2014 года. Он принял участие в общей сложности в 94 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись 23 забитыми мячами, и помог железнодорожникам завоевать комплект золотых медалей чемпионата в сезоне 2017/2018.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ.