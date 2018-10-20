В «Локомотиве» заявили о намерении продлить контракт с Фернандешем

Короткая ссылка
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что клуб намерен продлить сотрудничество с португальским полузащитником Мануэлом Фернандешем, действующий контракт которого с железнодорожниками истекает летом 2019 года.
В «Локомотиве» заявили о намерении продлить контракт с Фернандешем
  • @fclokomotiv
  • Twitter

«Фернандеш нам нужен. Мы настроены его сохранить. Он врос в команду, он её человек», — цитирует Мещерякова «Чемпионат».

32-летний португалец защищает цвета «Локомотива» с 2014 года. Он принял участие в общей сложности в 94 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись 23 забитыми мячами, и помог железнодорожникам завоевать комплект золотых медалей чемпионата в сезоне 2017/2018.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить