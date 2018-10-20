В «Локомотиве» заявили о намерении продлить контракт с Фернандешем
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«Фернандеш нам нужен. Мы настроены его сохранить. Он врос в команду, он её человек», — цитирует Мещерякова «Чемпионат».
32-летний португалец защищает цвета «Локомотива» с 2014 года. Он принял участие в общей сложности в 94 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись 23 забитыми мячами, и помог железнодорожникам завоевать комплект золотых медалей чемпионата в сезоне 2017/2018.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ.