Кокорин и Мамаев за время пребывания в тюрьме заработали 10,5 млн рублей

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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, обвинённые в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака, а также водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука в центре Москвы, заработали с момента заключения под стражу более 10,5 млн рублей.
Кокорин и Мамаев за время пребывания в тюрьме заработали 10,5 млн рублей
  • РИА Новости

Согласно информации из открытых источников, ежегодная зарплата Кокорина по контракту без учёта бонусов и штрафов составляет 252 млн рублей, а Мамаева — 180 млн рублей (исходя из курса 75 рублей за один евро).

В связи с тем, что клубы после заключения футболистов под стражу не сообщали о применении дисциплинарных санкций по отношению к ним, по итогам девяти дней пребывания в заключении они в сумме заработали 10,54 млн рублей.

Ранее сообщалось, что болельщики махачкалинского футбольного клуба «Анжи» поддержали форварда «Зенита» Александра Кокорина во время матча 11-го тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА.

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