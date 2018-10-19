Кокорин и Мамаев за время пребывания в тюрьме заработали 10,5 млн рублей
- РИА Новости
Согласно информации из открытых источников, ежегодная зарплата Кокорина по контракту без учёта бонусов и штрафов составляет 252 млн рублей, а Мамаева — 180 млн рублей (исходя из курса 75 рублей за один евро).
В связи с тем, что клубы после заключения футболистов под стражу не сообщали о применении дисциплинарных санкций по отношению к ним, по итогам девяти дней пребывания в заключении они в сумме заработали 10,54 млн рублей.
Ранее сообщалось, что болельщики махачкалинского футбольного клуба «Анжи» поддержали форварда «Зенита» Александра Кокорина во время матча 11-го тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА.