Мостовой высказался о возможном назначении Черчесова в «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказался относительно возможного назначения главного тренера национальной команды Станислава Черчесова в московский «Спартак».

«Ни о каком совмещении и речи быть не может. Я против совмещения. Подобное было в 2016 году, когда Леонида Слуцкого назначили главным тренером сборной. И что из этого вышло? У нас много тренеров есть. Зачем совмещение, когда есть свободные тренеры? Что это такое?» — приводит слова Мостового Sport24.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака».

Ранее сообщалось, что Черчесов может возглавить «Спартак» зимой.