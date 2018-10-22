Наставник сборной, именитый иностранец или легенда клуба: кто возглавит «Спартак» после ухода Карреры

Московский «Спартак» уволил главного тренера Массимо Карреру. О своём решении совет директоров клуба объявил утром в понедельник, 22 октября. На тренерском мостике специалиста временно сменит его помощник Рауль Рианчо. Руководство красно-белых намерено найти нового наставника к зимнему перерыву в РПЛ. В шорт-лист вошли главный тренер сборной России Станислав Черчесов, два именитых иностранца — Леонарду Жардим и Лоран Блан, а также легенда клуба Андрей Тихонов.

Возможную отставку главного тренера руководство «Спартака» рассматривало сразу после неудачного старта сезона, когда команда не смогла пройти третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Однако за итальянского наставника, сделавшего красно-белых чемпионами в сезоне-2016/17, говорили былые заслуги и непререкаемый авторитет среди болельщиков.

Тем не менее неубедительные результаты, странная, по мнению специалистов, ротация состава и проблемы с микроклиматом в коллективе сыграли свою роль. Решение об увольнении Массимо Карреры было принято после третьего подряд домашнего поражения в национальном чемпионате. В понедельник, 22 октября, Массимо Каррера попрощался с командой на послематчевой тренировке в Тарасовке.

Вечный помощник

Временно исполнять обязанности главного тренера красно-белых поручили помощнику Карреры Раулю Рианчо. 58-летний испанец пополнил тренерский штаб «Спартака» летом, сменив Романа Пилипчука. До приезда в столицу специалист успел поработать на аналогичных должностях в казанском «Рубине», киевском «Динамо» и сборной Украины. Из всех возможных «внутренних» титулов наставнику не покорился только Суперкубок Украины, остальные пять в его активе есть.

Однако Рианчо, никогда не работавший в качестве главного тренера, очевидно, не останется у руля «Спартака». По информации RT из источников, близких к клубу, возглавлять «Спартак» испанец будет до зимнего перерыва: этого времени руководству красно-белых хватит для того, чтобы найти преемника. Однако в случае успешного выступления команды в РПЛ, Лиге Европы и национальном кубке испанец может доработать как минимум до конца сезона.

Рауль Рианчо

РИА Новости

© Александр Ступников

Впрочем, однозначного мнения о Рианчо в футбольном сообществе нет. Так, экс-наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов, работавший в Казани после отъезда испанского специалиста, затруднился дать оценку его работе и отметил, что руководство красно-белых поспешило с увольнением Карреры.

«На мой взгляд, принято неверное решение. Расставание с Каррерой произошло не по чисто спортивным факторам, а из-за того, что там есть что-то подводное. Непонятная кадровая политика, странные приглашения на несколько позиций. Ситуация с Глушаковым и Ещенко тоже, мягко говоря, оставляет вопросы.

При этом в матче с «Арсеналом» я не видел так называемого слива тренера. Команда билась, горела желанием побеждать. Однако в этом сезоне были матчи, когда казалось, что команда за день разучилась играть. Такое возможно лишь в том случае, когда в самом клубе происходит что-то непонятное», — заявил Билялетдинов.

В интересах сборной России

Основным претендентом на пост главного тренера «Спартака» является наставник сборной России Станислав Черчесов, ранее уже руководивший командой. Однако, как стало известно RT, приход опытного специалиста в «Спартак» во многом зависит от предстоящих в декабре выборов президента РФС.

Клубный вопрос не должен сказаться на успехах и подготовке национальной команды. В новом контракте Черчесова с РФС, который был пролонгирован сразу после чемпионата мира, есть пункт о возможном совмещении ряда должностей, однако эти нюансы необходимо согласовать с новым главой футбольного ведомства. Кроме того, и сам Черчесов не спешит принимать команду раньше ноября, так как главной целью 55-летнего наставника является успешное выступление в Лиге наций.

Станислав Черчесов

© Алексей Филиппов / РИА Новости

При этом в тренерском сообществе высказывают мнение, что эксперименты с совмещением должностей, опробованные ранее на Валерии Газзаеве и Леониде Слуцком, не стоит возобновлять.

«Всё это мы уже проходили. Слишком долго мы обсуждали, делали подсчёты и анализировали, чтобы опять прийти к тому же. Два поста явно не приносят никому никакой пользы. Мне сложно, предугадать что выберет Станислав Черчесов, возможно, после ЧМ он уже созрел для нового вызова. Тут, как говорится, от добра добра не ищут… В любом случае, переживать за нашу сборную не стоит. Придёт другой, не менее достойный человек и продолжит начатое дело», — заявил Билялетдинов.

Именитые иностранцы и легенда «Спартака»

В шорт-листе потенциальных кандидатов на пост главного тренера «народной команды» фигурируют и иностранные специалисты — Леонарду Жардим и Лоран Блан.

44-летний португалец, уволенный из «Монако» после провального старта сезона, вышел на рынок свободных агентов на прошлой неделе. За специалиста говорит внушительный список достижений: Жардим выигрывал чемпионат Франции, доходил до полуфинала ЛЧ. Его признавали лучшим тренером Португалии и лучшим тренером французской Лиги 1. Против него — высокая зарплата и наличие внушительного тренерского штаба, который необходимо будет также трудоустроить в столичную команду.

Похожая ситуация и с Лораном Бланом. При этом кандидатура француза, в данный момент находящегося в поисках работы, рассматривается и в других командах ведущих европейских чемпионатов. Так, по сообщениям западных СМИ, Блан входит в сферу интересов мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии».

Ещё одним кандидатом на пост главного тренера красно-белых СМИ называют 48-летнего кумира спартаковской публики Андрея Тихонова, недавно отправленного в отставку с поста главного тренера «Крыльев Советов». Однако специалист в интервью RT опроверг эту информацию.

«Об интересе к своей персоне ничего не знаю. Слышу от вас об этом впервые. Никто со мной по этому вопросу не контактировал, я вообще нахожусь на отдыхе», — заявил Тихонов.