Первое поражение «Зенита», восьмой гол Чалова и последний матч Карреры в «Спартаке»: чем запомнился 11-й тур РПЛ

«Спартак» потерпел третье поражение подряд в чемпионате России по футболу, уступив дома «Арсеналу». После этого руководство клуба приняло решение уволить главного тренера красно-белых Массимо Карреру. «Зенит» на выезде проиграл «Динамо» во многом из-за удаления Себастьяна Дриусси за две жёлтые карточки в первом тайме. ЦСКА выиграл в Махачкале у «Анжи», а Фёдор Чалов забил восьмой мяч в сезоне. О главных событиях 11-го тура чемпионата России по футболу — в материале RT.

Первый удар от Хабиба и гол Чалова пяткой

Открылся тур матчем ЦСКА и «Анжи» в Махачкале. Армейцы в преддверии выезда в Рим в рамках Лиги чемпионов намеревались набрать три очка в противостоянии с аутсайдером РПЛ.

В результате подопечные Виктора Гончаренко без видимых проблем одержали победу. Хозяевам не помогло даже присутствие на трибунах чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который перед матчем нанёс символический удар по мячу и продемонстрировал болельщикам свой пояс.

К слову, после матча боец зашёл в раздевалку победителей и сфотографировался с ними.

Армейцы же в итоге обошлись двумя мячами. В первом тайме после скидки Алана Дзагоева отличился Никола Влашич. А после перерыва Фёдор Чалов забил восьмой мяч в чемпионате страны и укрепил лидерство в гонке бомбардиров РПЛ. Молодой нападающий отметился красивым ударом пяткой после прострела Марио Фернандеса.

Таким образом, игроки ЦСКА получили возможность в хорошем расположении духа готовиться к важному матчу с «Ромой».

Три гола со стандартов и третья победа «Локомотива» в РПЛ

На пятницу составители календаря вынесли и матч другой российской команды, принимающей участие в главном еврокубке, — «Локомотива». Железнодорожники в преддверии игры с «Порту» встретились с удивившим в начале сезона «Ростовом» Валерия Карпина.

После удаления Эдера в прошлом туре Сёмин остался без нападающих. Тренерскому штабу действующих чемпионов пришлось отправлять на острие атаки Алексея Миранчука.

В результате зрители стали свидетелями трёх забитых мячей, и все голы были организованы после розыгрыша стандартных положений.

В середине первого тайма «Локо» удалось открыть счёт весьма курьёзным образом. Антон Миранчук, воспользовавшись удачным вводом мяча из-за боковой, забил почти с нулевого угла. Полузащитник не стал подрабатывать мяч и послал его сильным ударом в дальний угол ворот экс-голкипера железнодорожников Ильи Абаева.

Ответ гостей оказался мгновенным. «Ростов» заработал угловой, и Сверрир Ингасон в сутолоке у ворот сумел первым добраться до мяча и пробить без помех.

А уже после перерыва хозяева вырвали победу также благодаря розыгрышу корнера. Абаев после удара Дмитрия Баринова через себя не смог зафиксировать мяч, а Соломон Кверквелия оказался первым на добивании и отправил снаряд в сетку.

«Локомотив» одержал третью победу подряд в чемпионате страны. Омрачила этот успех лишь травма Ведрана Чорлуки, которую хорватский защитник получил уже в конце матча.

Ничья выходцев из ФНЛ

Субботние матчи обилием голов уже не радовали. 11-й тур продолжился в Оренбурге, где одноимённый клуб принимал «Енисей». В прошлом сезоне две команды играли в ФНЛ, и эти встречи заканчивались победой хозяев поля. Но в этот раз уральцы преимуществом родных стен не воспользовались.

В первом тайме в составе «Оренбурга» выделялся нападающий Андрей Козлов, в прошлом забивавший собственной команде как раз в составе «Енисея». От него исходила основная опасность для подопечных Дмитрия Аленичева, однако отличиться ему так и не удалось. Хозяева провели ударный отрезок незадолго до перерыва и после этого успокоились.

Гости редко подбирались к чужим воротам и были согласны на ничью, в результате которой могли прервать четырёхматчевую серию без очков. Встреча завершилась со счётом 0:0. «Енисей» набрал один балл, сократив отставание от спасительного 14-го места в турнирной таблице до четырёх очков. Оренбуржцы же чувствуют себя в РПЛ более комфортно — они по-прежнему в верхней части турнирной таблицы.

Полезное прощение Башкирова

Во время перерыва на матчи сборных футболисты «Крыльев Советов» не раз мелькали в криминальной хронике. Евгений Башкиров был задержан за управление автомобилем в нетрезвом виде, затем внимание полиции привлёк Георгий Тигиев. В клубе серьёзно наказывать игроков не стали и позволили им тренироваться в общей группе, однако в заявку на следующий матч с «Уралом» вошёл только Башкиров.

Выездная встреча с екатеринбуржцами была первой для нового тренера «Крыльев Советов» Миодрага Божовича. Уже в начале матча ему пришлось задуматься, как избежать поражения. Эрик Бикфалви отправил мяч в чужие ворота, но гол не был засчитан — до этого самарцы нарушили правила против вратаря Сергея Рыжикова. Но уральцы всё-таки открыли счёт несколько минут спустя, когда после скидки Николая Димитрова отличился Андрей Панюков.

Подопечные Дмитрия Парфёнова могли забивать ещё, однако не реализовали моменты и получили ответный удар. Вышедший в перерыве на замену Башкиров перехватил мяч в центре поля и развил контратаку, которая закончилась добиванием Максима Канунникова. Впрочем, завладеть преимуществом надолго «Крылья» не смогли — тут же вторую карточку получил Виталий Денисов.

«Урал» попытался воспользоваться численным преимуществом, но вновь арбитр отменил взятие ворот, на этот раз из-за офсайда у Владимира Ильина. Другого такого шанса у хозяев не было — вскоре и их игрок Алексей Евсеев получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Финальный свисток зафиксировал ничью со счётом 1:1, из-за которой «Урал» и «Крылья» так и остались соседями по турнирной таблице.

Беспроигрышный ответ на санкции УЕФА

Для «Рубина» единственной мотивацией в этом сезоне может служить только борьба за медали чемпионата России. Команда из Казани была наказана УЕФА отстранением от еврокубков за нарушения финансового фейр-плей. А ведь подопечные Курбана Бердыева как раз набрали отличный ход и благодаря длительной беспроигрышной серии прочно вошли в зону Лиги Европы.

Санкции от УЕФА так расстроили казанцев, что на выездную игру с аутсайдером сезона «Уфой» у них не хватило сил. В нынешнем сезоне «Рубин» играет в гостях даже лучше, чем дома, но в этот раз они нанесли по воротам Александра Беленова всего один удар в створ.

Уфимцы же действовали в атаке более активно, однако силовой метод обороны казанцев и дождь не позволили опасным моментам возникать настолько часто, чтобы в совокупности хозяева заслужили хотя бы один гол. Нулевая ничья стала логичным итогом матча, которым в «Рубине» могут быть довольны. Казанцы не проигрывают уже на протяжении восьми встреч в целом и в пяти подряд на выезде.

Победа Хохлова над Семаком и удаление Дриусси

Завершился тур в воскресенье тремя матчами с участием сильнейших команд страны. И в каждом из них произошла сенсация. Для начала лидирующий «Зенит» на выезде уступил «Динамо». Столичный коллектив подошёл к принципиальному противостоянию с серией из трёх поражений подряд в чемпионате, и наставник бело-голубых Дмитрий Хохлов перед игрой признавался, что отступать его команде некуда.

При этом тренера ждала дуэль с его другом Сергеем Семаком. В середине 1990-х они вместе выступали за ЦСКА.

И динамовцы с первых минут продемонстрировали, что не намерены отсиживаться в обороне. Хозяева достаточно смело пошли вперёд, а маститые гости смотрелись, мягко говоря, не лучшим образом.

Но настоящие проблемы питерцам создал Себастьян Дриусси. По ходу первого тайма он умудрился получить две необязательные жёлтые карточки (одну — за споры с судьёй, вторую — за попытку помешать сопернику исполнить стандарт) и оставил команду в меньшинстве. В перерыве даже капитан «Зенита» Бранислав Иванович признался, что не понял действий партнёра.

Однако гости, оставшись в меньшинстве, во втором тайме заиграли интереснее. Напряжённая игра катилась к нулевой ничьей, но за 15 минут до финального свистка «Динамо» открыло счёт. Фёдор Черных после выверенной подачи Константина Рауша головой отправил мяч в сетку.

В оставшееся до конца встречи время «Зенит» запер соперника на своей половине и создал несколько опасных моментов у ворот Антона Шунина. В одном из эпизодов голкипер бело-голубых чудом вытащил мяч из-под перекладины после удара Артёма Дзюбы с нескольких метров и совершил настоящий сейв тура.

Вдобавок составы в концовке фактически уравнялись, поскольку травму получил Рауш, а замен у Хохлова уже не осталось. Но «Динамо» всё-таки выстояло и впервые за шесть лет одолело принципиального соперника. При этом в расчёт не идут две технические победы в сезоне-2013/14.

К слову, фанаты хозяев уделили внимание экс-нападающему «Динамо» Александру Кокорину, который в настоящий момент находится в СИЗО. Болельщики бело-голубых вывесили баннер с дядей Стёпой, отчитывающим детей. У одного из провинившихся на груди нарисован девятый номер — под этим номером Кокорин играет за «Зенит».

Абонемент Нурмагомедова и третье подряд поражение «Спартака»

Ещё большей сенсацией стало поражение «Спартака» от «Арсенала». Набрать очки красно-белым не помогла даже поддержка Хабиба Нурмагомедова, у которого, как оказалось, есть абонемент на матчи красно-белых.

«Матч понравился, результат удивил. Не ожидал, что «Арсенал» выиграет со счётом 3:2. У меня сезонный абонемент на матчи «Спартака», — приводит слова бойца «Чемпионат».

Красно-белые имели отличную возможность приблизиться к «Зениту», но потерпели третье домашнее поражение в РПЛ подряд.

Начался матч для хозяев на мажорной ноте. Уже на 13-й минуте счёт после скидки Луиса Адриано открыл Зе Луиш. Казалось, подопечные Массимо Карреры в дальнейшем не испытают никаких проблем, но в середине тайма «Арсенал» заработал пенальти.

Неожиданно вышедший в основе вместо Георгия Джикии Илья Кутепов в собственной штрафной уронил на газон Огнена Ожеговича. Александр Максименко удар серба с точки парировал, но сам же форвард добил снаряд в сетку.

Впрочем, в самом конце первого тайма Зе Луиш в контратаке оформил дубль, и «Спартак» вновь вышел вперёд.

Не успели команды возобновить встречу, как «Арсенал» сравнял счёт. Красно-белые провалились в обороне, и Даниил Лесовой спокойно реализовал выход один на один, пробежав без помех метров 40.

А на 65-й минуте туляки вырвались вперёд. Резиуан Мирзов в чужой штрафной легко ушёл от подката главного антигероя матча Кутепова и пробил в дальний угол.

Все попытки «Спартака» сравнять счёт успехом не увенчались. Красно-белые потерпели очередное болезненное поражение и продемонстрировали, что о выходе из кризиса речь пока не идёт. Каррера по традиции заявил, что «сохраняет позитив», однако на следующий день его отправили в отставку.

Поражение без Мамаева и ошибка вратаря

После осечек прямых конкурентов у «Краснодара» появлялась возможность сократить отставание от «Зенита» до трёх очков, но южане в соответствии с воскресным трендом потерпели поражение. В отсутствие Павла Мамаева подопечные Мурада Мусаева с минимальным счётом уступили «Ахмату».

Судьбу встречи решил неожиданный удар из-за пределов штрафной в исполнении полузащитника грозненцев Исмаэла. Вратарь хозяев Андрей Синицын оказался к этому не готов и пропустил мяч в ближний угол.

А его визави Евгений Городов провёл идеальный матч и не раз спасал «Ахмат». Настрой футболиста не был случайным, ведь с 2011-го по 2013-й он выступал за «Краснодар».

После игры футболисты «Краснодара» не скрывали, что им не хватило находящегося в СИЗО полузащитника, а капитан команды Александр Мартынович призвал не делать из Мамаева и Кокорина «зверей и отбросов общества».