Каррера отреагировал на петицию фанатов «Спартака» в свою поддержку

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку.

«Болельщики останутся в моём сердце, меня всегда любили и подбадривали. Я никогда не видел болельщиков, которые настолько были бы преданы своему клубу. До конца моих дней они будут частичкой меня. Хочу поблагодарить «Фратрию» за весомую поддержку мне и клубу. «Спартак» нуждается в такой поддержке. Даже на выезде мне казалось, что я снова дома, так как даже в отдалённых уголках России нас поддерживали», — сказал итальянский специалист на пресс-конференции.

Он также прокомментировал петицию болельщиков, в котором они потребовали возвращения наставника на пост главного тренера.

«Мне приятно, что меня уважают болельщики. Я делал свою работу и старался вкладывать в неё сердце. Всегда работал в интересах «Спартака». Для любого тренера поддержка болельщиков важна. Надеюсь, я отплатил им победами команды», — сказал Каррера.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в Российской премьер-лиге.

Ранее Каррера заявил, что всегда будет благодарен владельцу команды Леониду Федуну.