Болельщики «Спартака» создали петицию с требованием вернуть Карреру

Болельщики московского «Спартака» создали петицию с требованием вернуть на пост главного тренера команды итальянца Массимо Карреру.

Петиция опубликована на сайте Сhange.org.

В сообщении отмечается, что под руководством специалиста «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом страны. При этом подчёркивается, что Каррера никогда не критиковал игроков публично, не обвинял в неудачных результатах арбитров, не жаловался на трансферную политику клуба, не хамил, даже когда его провоцировали.

«Решение об отставке было принято без учёта мнения фанатов и без какой-либо внятной замены тренеру. Хотим, чтобы Каррере дали шанс. Он всегда защищал свою команду», — написано в петиции.

Болельщики в обращении также потребовали отстранить от работы с основной командой Дениса Глушакова.

На данный момент петицию подписали более 1 тыс. человек.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в Российской премьер-лиге.

Ранее объединение фанатов красно-белых «Фратрия» выступило против увольнения Карреры и потребовало отстранить Глушакова.