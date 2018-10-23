«Фратрия» выступила против увольнения Карреры и потребовала отстранить Глушакова

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением относительно увольнения итальянского специалиста Массимо Карреры с поста главного тренера московского клуба.

«Фратрия» выражает своё категорическое несогласие с принятым решением об увольнении главного тренера команды Массимо Карреры. Мы не согласны ни с сутью решения, ни с формой его принятия. В отставку был отправлен лучший тренер команды со времён Олега Романцева», — говорится в заявлении.

Отмечается, что руководство клуба возложило ответственность за неудовлетворительные результаты команды исключительно на Карреру, при этом никто иной в клубе наказания не понёс.

«Мы также требуем отстранить Дениса Глушакова от матчей основы в связи с нарушением основных спортивных принципов и ненадлежащим исполнением роли капитана команды. Кроме того, обращаем внимание, что уход из «Спартака» Массимо Карреры заслуживает отдельной церемонии, которую мы также требуем организовать», — подытожили в фан-клубе.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в РПЛ.

Ранее сообщалось, что Глушаков не пришёл на прощание Карреры с игроками «Спартака».