СМИ: Глушаков не пришёл на прощание Карреры с игроками «Спартака»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера провёл прощальную встречу с игроками команды.
СМИ: Глушаков не пришёл на прощание Карреры с игроками «Спартака»
  • РИА Новости

Как сообщает Sport24, на встрече, прошедшей в одном из ресторанов Москвы, не присутствовал полузащитник Денис Глушаков, который из-за скандала вокруг публикации актёра Дмитрия Назарова вместе с защитником Андреем Ещенко был отстранён от работы с основным составом «Спартака».

Отмечается, что Ещенко, в отличие от Глушакова, присутствовал на встрече с уволенным итальянским тренером, о чём, помимо информации издания, свидетельствует фотография, опубликованная агентом Марко Трабукки.

«Так проходит мирская слава», — подписал фотографию агент.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в РПЛ.

Ранее «Фратрия» поддержала Массимо Карреру после увольнения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить