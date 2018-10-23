СМИ: Глушаков не пришёл на прощание Карреры с игроками «Спартака»
- РИА Новости
Как сообщает Sport24, на встрече, прошедшей в одном из ресторанов Москвы, не присутствовал полузащитник Денис Глушаков, который из-за скандала вокруг публикации актёра Дмитрия Назарова вместе с защитником Андреем Ещенко был отстранён от работы с основным составом «Спартака».
Отмечается, что Ещенко, в отличие от Глушакова, присутствовал на встрече с уволенным итальянским тренером, о чём, помимо информации издания, свидетельствует фотография, опубликованная агентом Марко Трабукки.
Sic transit gloria mundi... pic.twitter.com/PkjaaPCXQg— Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) 23 октября 2018 г.
«Так проходит мирская слава», — подписал фотографию агент.
22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в РПЛ.
Ранее «Фратрия» поддержала Массимо Карреру после увольнения.