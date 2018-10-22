«Фратрия» поддержала Карреру после его увольнения из «Спартака»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» прокомментировало отставку итальянского специалиста Массимо Карреры с поста главного тренера московского клуба.

«Массимо, огромное спасибо за то, что ты сделал наш «Спартак» чемпионом России! Удачи, тренер! Болельщики всегда были с тобой! Massimo, grazie di tutto! (Массимо, спасибо за всё)», — говорится в заявлении «Фратрии».

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака».

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов может возглавить «Спартак» зимой.