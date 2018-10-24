Экс-тренер «Спартака» Каррера: всегда буду благодарен Федуну

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера подвёл итоги своей работы на посту наставника красно-белых.

«Я провёл в «Спартаке» 2,5 года. Это было замечательное время и мой первый опыт в роли главного тренера. Я сумел передать команде многое. Команда не выигрывала чемпионство 16 лет, я привел её к победе в чемпионате страны, это останется в моей душе навсегда», — сказал итальянец на пресс-конференции.

Он также вспомнил о победе в Суперкубке России и положительно оценил свою работу в целом.

«Были взлёты и падения. Несмотря на все проблемы в этом году, мы всего в одном очке от первого места — от нашей цели. Так что я готов работать», — отметил Каррера.

После этого он поблагодарил владельца красно-белых Леонида Федуна за возможность работать в «Спартаке».

«Он поверил в меня как в тренера в начале моей карьеры. Я горжусь, это большая честь, что я тренировал «Спартак». Буду всегда благодарен Федуну. Также благодарю весь аппарат клуба», — сказал Каррера.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в Российской премьер-лиге.

Ранее комментатор Арустамян рассказал, что «Спартак» полностью выплатил неустойку Каррере.