Комментатор Арустамян рассказал, что «Спартак» полностью выплатил неустойку Каррере

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Известный спортивный комментатор Нобель Арустамян рассказал, что московский «Спартак» полностью выплатил неустойку Массимо Каррере.
Комментатор Арустамян рассказал, что «Спартак» полностью выплатил неустойку Каррере
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Всю неустойку тренеру до конца контракта заплатили полностью буквально на следующий день после отставки», — сообщил Арустамян в своём Telegram-канале.

Он отметил, что красно-белые поступили благородно, что уникально в непростые с экономической точки зрения времена для российского футбола.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в Российской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что Каррера отказался от приглашения посетить ближайший домашний матч «Спартака».

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