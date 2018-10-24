Комментатор Арустамян рассказал, что «Спартак» полностью выплатил неустойку Каррере

Известный спортивный комментатор Нобель Арустамян рассказал, что московский «Спартак» полностью выплатил неустойку Массимо Каррере.

«Всю неустойку тренеру до конца контракта заплатили полностью буквально на следующий день после отставки», — сообщил Арустамян в своём Telegram-канале.

Он отметил, что красно-белые поступили благородно, что уникально в непростые с экономической точки зрения времена для российского футбола.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в Российской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что Каррера отказался от приглашения посетить ближайший домашний матч «Спартака».