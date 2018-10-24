Каррера отказался от приглашения «Спартака» посетить ближайший домашний матч

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера отказался от приглашения клуба посетить ближайший домашний матч красно-белых.

Как сообщает журналист Василий Конов в своем Telegram-канале, вице-президент московского клуба Наиль Измайлов предложил Каррере попрощаться с командой и болельщиками на ближайшей домашней игре, однако итальянский специалист отклонил приглашение, объяснив, что это будет неуважением по отношению к исполняющему обязанности тренера испанцу Раулю Рианчо.

Каррера считает, что это может негативно сказаться на репутации Рианчо и подвергнуть его психологическому давлению со стороны фанатов красно-белых.

В понедельник итальянец был отправлен в отставку.

Ранее болельщики «Спартака» создали петицию с требованием вернуть Карреру.