Каррера отказался от приглашения «Спартака» посетить ближайший домашний матч

Короткая ссылка
Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера отказался от приглашения клуба посетить ближайший домашний матч красно-белых.
Каррера отказался от приглашения «Спартака» посетить ближайший домашний матч
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

Как сообщает журналист Василий Конов в своем Telegram-канале, вице-президент московского клуба Наиль Измайлов предложил Каррере попрощаться с командой и болельщиками на ближайшей домашней игре, однако итальянский специалист отклонил приглашение, объяснив, что это будет неуважением по отношению к исполняющему обязанности тренера испанцу Раулю Рианчо.

Каррера считает, что это может негативно сказаться на репутации Рианчо и подвергнуть его психологическому давлению со стороны фанатов красно-белых.

В понедельник итальянец был отправлен в отставку.

Ранее болельщики «Спартака» создали петицию с требованием вернуть Карреру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить