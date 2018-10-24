«Главное — верить в молодёжь»: Каррера о работе в «Спартаке»

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера отвечает на вопросы журналистов после своего увольнения из московского клуба. Специалиста отстранили от занимаемой должности 22 октября. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен помощник итальянца Рауль Рианчо. RT вёл прямую трансляцию.