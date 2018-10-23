«Выдающаяся личность»: что говорят о назначении Рианчо исполняющим обязанности тренера «Спартака»

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Полина Стаменкович
Рауль Рианчо способен добиться выдающихся результатов на посту исполняющего обязанности главного тренера московского «Спартака». Такого мнения придерживается бывший полузащитник «Рубина» Алехандро Домингес. С ним солидарен и экс-полузащитник казанцев Олег Кузьмин. По его словам, богатый опыт работы в именитых клубах поможет специалисту проявить себя на новом поприще. В то же время экс-игрок сборной Украины Виктор Леоненко поставил под сомнение тренерский талант испанца.
«Выдающаяся личность»: что говорят о назначении Рианчо исполняющим обязанности тренера «Спартака»
  • Рианчо
  • © Александр Ступников / РИА Новости

Рауль Рианчо уже провёл первые тренировки в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Спартака». Об этом сообщил вице-президент красно-белых Наиль Измайлов.

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«Он уже вплотную руководит тренировочным процессом: не стоит забывать, что он является специалистом с большим опытом, а также одним из творцов золотой эпохи казанского «Рубина» и киевского «Динамо». Очень надеюсь, что его позитивная энергия поможет команде», — написал Измайлов в своём телеграм-канале.

За свою многолетнюю карьеру испанец действительно сумел добиться выдающихся результатов с самыми именитыми командами. В связи с этим во многих коллективах его вспоминают с теплотой и словами благодарности.

Так, одним из первых клубов, работу в котором Рианчо может занести себе в актив, стал «Рубин». Специалист присоединился к команде в 2009 году. Бывший пресс-атташе казанцев Максим Лопухов признался, что у него остались лишь положительные впечатления от сотрудничества с испанцем.

«Сначала в Казани его практически никто не знал, а потом он здесь многого добился. В каждом чемпионстве «Рубина» есть его вклад», — цитирует Лопухова «Спорт-Экспресс».

Кроме того, он отметил и человеческие качества тренера, которые помогли ему на долгое время задержаться практически в каждом коллективе, в котором он работал.

«Очень открытый и эмоциональный человек, никогда не скрывающий своего отношения к тому или иному вопросу. Всегда старается быть в гуще событий. А ещё он — душа любой компании. Уверен на 100%: все, с кем Рауль работал в Казани, сохранили с ним отличные отношения», — добавил Лопухов.

Его слова подтвердили и многие футболисты, выступавшие под его руководством в «Рубине». Бывший защитник команды Роман Шаронов рассказал, что испанец всегда принимал активное участие в тренировочном процессе, что впоследствии принесло свои плоды.

«С его приходом повысилась интенсивность тренировок, появились неспецифические упражнения, связанные с профилактикой травм. С течением времени фронт его работ увеличивался, и он показывал себя как большой профессионал. Это было важно для игроков, поэтому контакт с ними Рианчо находили легко», — отметил экс-футболист.

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По словам Шаронова, благодаря испанцу у него сохранилось множество тёплых воспоминаний о периоде, проведённом в «Рубине». Одно из них связано со своеобразным ритуалом, проводимым специалистом после выигранных матчей.

«Мы вместе становились чемпионами, было большое командное счастье. Хорошо помню одну его особенность: после победных матчей все обычно поздравляют атакующих игроков, а он каждый раз благодарил оборону. Подходил и говорил: «Вы хорошо отработали», — вспомнил экс-защитник.

Ещё один бывший футболист казанского клуба Олег Кузьмин пожелал удачи Рианчо на новом месте, добавив, что для него в некоторой степени стало неожиданностью назначение испанца на должность исполняющего обязанности «Спартака».

«Думаю, это удивило всех ребят из «Рубина». Видно, что человек рос и прогрессировал. Наверное, когда-то это должно было случиться. У него огромный опыт, так как последние 10 лет он трудился в хороших командах. Думаю, что особых проблем у него не будет и сейчас», — поделился своим мнением Кузьмин в интервью «Чемпионату».

Экс-полузащитник казанского клуба Алехандро Домингес также выразил уверенность в том, что Рианчо сумеет достойно себя проявить на новом посту.

«Рауль — выдающаяся личность с огромными способностями. Но в «Спартаке» должны дать ему пространство для работы. Лично у меня остались прекрасные воспоминания от того времени, что мы проработали вместе в «Рубине», — сказал он.

С благодарностью испанца вспоминают и в киевском «Динамо», в котором он работал в качестве ассистента главного тренера с 2014 по 2016 год. Защитник ПАОК Евгений Хачериди отметил, что в паре с наставником команды Сергеем Ребровым Рианчо составлял «самый сильный тренерский дуэт бело-голубых».

«У нас были споры, но серьёзных конфликтов не возникало. Он очень эмоциональный человек. Бывало, ругался на своём языке — кому это может понравиться? Что-то по делу, что-то — нет. Мне кажется, с Ребровым они идеально подходили друг другу», — приводит слова спортсмена портал «Динамомания».

Однако не все на Украине готовы согласиться с мнением Хачериди. Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко заявил, что ему так не удалось разглядеть тренерский талант Рианчо. По его словам, основная проблема испанца заключалась в том, что он всегда старался вести себя как главный тренер, хотя на деле являлся лишь ассистентом наставника команды.

«Что можно о нём сказать? Пустышка. Если Рианчо назначен исполняющим обязанности главного тренера московского клуба, то, наверное, надолго его не оставят. С чем и поздравляю спартаковских болельщиков. Хотя и за полтора месяца он может начудить», — заявил Леоненко в разговоре со Sport24.

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