Кузьмин: у Рианчо не будет особых проблем в «Спартаке»

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Бывший футболист «Рубина» Олег Кузьмин прокомментировал назначение Рауля Рианчо исполняющим обязанности главного тренера «Спартака».
Кузьмин: у Рианчо не будет особых проблем в «Спартаке»
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«У него огромный опыт. Рианчо работал после «Рубина» в тренерском штабе киевского «Динамо» и сборной Украины. Последние десять лет трудился в хороших командах. Думаю, что особых проблем у него не будет и сейчас. «Спартак» — такая же команда, как и остальные», — цитирует Кузьмина «Чемпионат».

Кузьмин признался, что для него назначение Рианчо стало неожиданностью, однако отметил, что испанец долгое время рос и прогрессировал как тренер.

«Он русский достаточно хорошо понимает. Насколько я знаю, ему нравится в России. Наверняка у него имелись варианты в Испании, но он продолжает оставаться в нашей стране», — добавил Кузьмин.

Ранее защитник «Спартака» Николай Рассказов пожелал удачи бывшему тренеру команды Массимо Каррере в дальнейшей карьере.

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