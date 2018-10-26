Дебют «Спартака» с Рианчо, волевая победа «Зенита» и поражение «Краснодара»: как российские клубы сыграли в Лиге Европы

В Лиге Европы завершился третий тур группового этапа. «Зенит» на своём поле одержал волевую победу над «Бордо» и вышел в лидеры группы C. «Спартак» провёл первый матч под руководством Рауля Рианчо и добился ничейного результата в игре с «Рейнджерс». «Краснодар» в гостях уступил «Стандарду» и опустился на второе место в квартете J.

Боевая ничья «Спартака»

Главной интригой дня стал первый матч «Спартака» после отставки Массимо Карреры. Занявший должность исполняющего обязанности главного тренера Рауль Рианчо решил серьёзно встряхнуть состав и выпустил на поле молодых Николая Рассказова и Михаила Игнатова, а на скамейке оставил Софьяна Ханни и Ивелина Попова. При этом основной левый защитник Дмитрий Комбаров и вовсе не попал в заявку.

Противостоял же москвичам шотландский «Рейнджерс», ведомый Стивеном Джеррардом. Причём для коллектива из Глазго встреча с российским клубом не была в новинку — в квалификационном турнире он по сумме двух матчей обыграл «Уфу».

Подгоняемые многотысячной армией болельщиков, собравшихся на стадионе «Айброкс», хозяева мощно начали встречу и заставили москвичей прижаться к своим воротам. Оригинальностью шотландцы не отличались, сделав ставку на подачи с флангов, что было на руку «Спартаку». Георгий Джикия и Сальваторе Боккетти хоть и с трудом, но всё же справлялись с атакующими порывами шотландцев. Но в атаке у красно-белых мало что получалось — за первый тайм они не нанесли ни одного удара по воротам Аллана Макгрегора.

Рианчо понимал, что его подопечные вряд ли смогут продержаться под градом атак противника все 90 минут, и уже в перерыве произвёл две замены. Вместо неудачно выступивших Ломовицкого и Ташаева на поле появились Ханни и Ерёменко, что мгновенно изменило расстановку сил. Тотальное доминирование «Рейнджерс» сменилось обоюдоострой игрой, в которой добиться успеха могла как российская, так и шотландская команда. Причём именно Ханни мог помочь красно-белым вырвать победу в Глазго, но с его ударом справился Макгрегор.

Сами «Рейнджерс» немного сникли, но в концовке встречи всё же были ближе к успеху. Особенно ярко смотрелся вышедший на замену Эрос Грезда, который имел три отличных шанса забить, но либо его подводила точность, либо своих партнёров выручал Максименко. Кроме того, подопечные Джеррарда имели все основания рассчитывать на назначение 11-метрового, но главный арбитр встречи не усмотрел нарушения в эпизоде с падением всё того же албанского полузащитника.

Финальный свисток Кевина Блома зафиксировал на табло «Айброкса» нулевую ничью. «Спартак» выстоял в своём первом матче под руководством испанского специалиста и набрал своё второе очко в Лиге Европы, но так и остался на последней строчке в группе G. «Рейнджерс» имеют в своём активе на три балла больше и делят первое место с «Вильярреалом».

Победа и лидерство «Зенита» в группе

В своём первом еврокубковом матче после паузы на игры сборных «Зенит» встречался с французским «Бордо». Перерыв оказался довольно длительным и включил в себя множество событий. Главным из них стал инцидент с участием форварда санкт-петербургского клуба Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые оказались в СИЗО после нападения на чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

На 26-й минуте «Зенит» оказался в роли догоняющего. Эльмир Набиуллин прозевал рывок Джимми Бриана и позволил тому беспрепятственно пробить головой в дальний угол ворот Андрея Лунёва. Но уже четверть часа спустя защитник исправил свою оплошность, отдав голевую передачу на Артёма Дзюбу.

Ничья с главным аутсайдером своего квартета «Зенит» не устраивала, и во вторые 45 минут подопечные Семака прибавили в активности. Совсем скоро это воплотилось в заработанный пенальти за фол против Далера Кузяева. К «точке» подошёл всё тот же Дзюба, но оформить дубль не сумел. Голкипер «Бордо» Бенуа Костиль перехитрил российского форварда и парировал удар в левый от себя угол, а добиванию не хватило точности.

И всё же последнее слово осталось за «Зенитом», причём главными творцами забитого мяча стали всё те же Дзюба и Кузяев. Артём получил мяч в центре поля и отдал разрезающую передачу на Далера, который блестящим ударом отправил снаряд в сетку. Петербуржцы одержали свою вторую подряд победу в Лиге Европы и с семью очками возглавили группу C.

Неудачный тайм «Краснодара»

Подопечным Мурада Мусаева также пришлось привыкать к отсутствию одного из своих ведущих футболистов. В отличие от Кокорина, Мамаев не успел отметиться забитыми голами в Лиге Европы, зато стал автором результативной передачи в поединке с «Севильей». В результате «Краснодар» успешнее других российских клубов стартовал в еврокубковом турнире, одержав победы в первых двух турах.

Как и «Спартак», матч третьего тура «быки» проводили в гостях, их соперником выступал льежский «Стандард». Бельгийцы начали матч весьма агрессивно, практически безраздельно владея мячом, но первый опасный момент возник именно у ворот Гильермо Очоа. Кристиан Рамирес опасно пробил со штрафного, мексиканец отбил мяч перед собой, но переправить снаряд в сетку не удалось.

За первую половину встречи краснодарцы могли не единожды поразить ворота соперника, но ударам Вандерсона и Виктора Классона не хватило точности. Однако воплотить игровое преимущество в забитые мячи всё же удалось. За шесть минут до перерыва подопечные Мусаева провели быструю атаку: Юрий Газинский одной передачей отрезал всю защиту соперников, Сергей Петров прострелил вдоль ворот, а Ари беспрепятственно переправил снаряд в сетку.

Начало второго тайма у южан не сложилось. Капитан команды Александр Мартынович неудачно сыграл головой, а Андрей Синицын потерял ворота. Этой ошибкой гостей воспользовался Рено Эмон. Форвард «Стандарда» оказался в нужном месте и красивейшим ударом с лёта направил мяч точно в сетку.

Подопечные Мусаева бросились в атаку и имели немало шансов во второй раз огорчить Очоа. Краснодарцы раз за разом создавали опасные моменты у владений Гильермо, а участником самого опасного из них стал всё тот же Ари. Форвард получил мяч в 10 метрах от ворот противника, но вовремя сокративший угол обстрела мексиканский вратарь спас хозяев от неминуемого гола.

В концовке встречи гости пропустили второй гол. На второй компенсированной минуте «Стандард» заработал угловой, а удар головой Константиноса Лайфиса прервал победную серию коллектива Мусаева в Лиге Европы. Теперь «Краснодар» имеет в своём активе шесть очков и занимает второе место в квартете J, уступая по дополнительным показателям «Севилье».