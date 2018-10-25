«Зенит» одержал волевую победу в матче с «Бордо» в Лиге Европы
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В составе «Зенита» голы на свой счёт записали нападающий Артём Дзюба и полузащитник Далер Кузяев. Единственный гол в составе гостей забил Джимми Бриан. На 53-й минуте матча Дзюба не смог реализовать пенальти.
После трёх туров клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице, имея в активе 7 очков.
В следующем матче Лиги Европы «Зенит» вновь сыграет с французской командой, но уже в гостях.
Ранее вратарь «Бордо» Бенуа Костил заявил, что рад отсутствию Александра Кокорина в матче ЛЕ.