«Зенит» одержал волевую победу в матче с «Бордо» в Лиге Европы

Санкт-петербургский «Зенит» дома обыграл французский «Бордо» со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

В составе «Зенита» голы на свой счёт записали нападающий Артём Дзюба и полузащитник Далер Кузяев. Единственный гол в составе гостей забил Джимми Бриан. На 53-й минуте матча Дзюба не смог реализовать пенальти.

После трёх туров клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице, имея в активе 7 очков.

В следующем матче Лиги Европы «Зенит» вновь сыграет с французской командой, но уже в гостях.

Ранее вратарь «Бордо» Бенуа Костил заявил, что рад отсутствию Александра Кокорина в матче ЛЕ.