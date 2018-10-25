Вратарь «Бордо» рад, что Кокорин не сможет сыграть за «Зенит» в матче ЛЕ

Голкипер французского футбольного клуба «Бордо» Бенуа Костил рад, что нападающий Александр Кокорин не сыграет за петербургский «Зенит» в предстоящем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«К счастью для нас, не сыграет Кокорин», — цитирует вратаря официальный сайт петербургского клуба.

Он также сказал, кто может быть наиболее опасен в игре.

«Это самый рослый игрок группы нападения — Артём Дзюба. Хорошо знаем его возможности по чемпионату мира. Думаю, мне придётся сталкиваться с ним в матче наиболее часто. Выделю также Паредеса», — сказал Костиль.

Матч «Зенит» — «Бордо» состоится на стадионе «Санкт-Петербург» в 19:55.

11 октября Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее Семак сказал, что Ерохин и Кузяев смогут сыграть в матче ЛЕ «Зенит» — «Бордо».