Вратарь «Бордо» рад, что Кокорин не сможет сыграть за «Зенит» в матче ЛЕ

Короткая ссылка
Голкипер французского футбольного клуба «Бордо» Бенуа Костил рад, что нападающий Александр Кокорин не сыграет за петербургский «Зенит» в предстоящем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Вратарь «Бордо» рад, что Кокорин не сможет сыграть за «Зенит» в матче ЛЕ
  • РИА Новости

«К счастью для нас, не сыграет Кокорин», — цитирует вратаря официальный сайт петербургского клуба.

Он также сказал, кто может быть наиболее опасен в игре.

«Это самый рослый игрок группы нападения — Артём Дзюба. Хорошо знаем его возможности по чемпионату мира. Думаю, мне придётся сталкиваться с ним в матче наиболее часто. Выделю также Паредеса», — сказал Костиль.

Матч «Зенит» — «Бордо» состоится на стадионе «Санкт-Петербург» в 19:55.

11 октября Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее Семак сказал, что Ерохин и Кузяев смогут сыграть в матче ЛЕ «Зенит» — «Бордо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить