Вратарь «Бордо» рад, что Кокорин не сможет сыграть за «Зенит» в матче ЛЕ
- РИА Новости
«К счастью для нас, не сыграет Кокорин», — цитирует вратаря официальный сайт петербургского клуба.
Он также сказал, кто может быть наиболее опасен в игре.
«Это самый рослый игрок группы нападения — Артём Дзюба. Хорошо знаем его возможности по чемпионату мира. Думаю, мне придётся сталкиваться с ним в матче наиболее часто. Выделю также Паредеса», — сказал Костиль.
Матч «Зенит» — «Бордо» состоится на стадионе «Санкт-Петербург» в 19:55.
11 октября Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Ранее Семак сказал, что Ерохин и Кузяев смогут сыграть в матче ЛЕ «Зенит» — «Бордо».