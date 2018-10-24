Семак сказал, что Ерохин и Кузяев смогут сыграть в матче ЛЕ «Зенит» — «Бордо»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о восстановлении травмированных игроков команды в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги Европы с французским футбольным клубом «Бордо».

«Большой вопрос насчёт участия в игре Смольникова. Скорее всего, он не сыграет. У Ерохина и Кузяева имеются проблемы, но у нас есть ещё день. Думаю, они смогут выйти на поле. Мы постараемся не усугубить их повреждения. Будем решать с медицинским штабом, сколько можно им дать сыграть», — приводит слова специалиста РИА Новости.

Он также добавил, что решается вопрос об участии в матче Александра Анюкова.

«Анюков начинает тренироваться в общей группе. Решим вопрос по нему после сегодняшнего занятия. Он провёл всего полторы полноценные тренировки. Есть опасения, что он не сможет сыграть», — сказал Семак.

Матч «Зенит» — «Бордо» состоится 25 октября на стадионе «Санкт-Петербург».

Ранее экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал поражение команды в матче с «Динамо».