Экс-игрок «Зенита» Веденеев прокомментировал поражение команды в матче с «Динамо»

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Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев в беседе с газетой «Известия» прокомментировал поражение команды в матче с московским «Динамо» в рамках Российской премьер-лиги.
Экс-игрок «Зенита» Веденеев прокомментировал поражение команды в матче с «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«У «Зенита» хороший состав, но есть трудности против команд вроде «Динамо», которые обороняются большими силами», — сказал Веденеев.

По его словам, петербургскому клубу не хватает быстрых игроков, которые могли бы раскачивать защиту соперника, а также при редких атаках быстро убегать к чужим воротам.

Как отметил эксперт, плотно играть в обороне научились все, и даже у «Барселоны», «Баварии» или «Реала» возникает проблема против таких вязких противников.

«Простым контролем мяча её не решишь — только увязнешь в перекатывании его поперёк и назад. С этим можно справиться лишь при должных исполнителях, организации игры и функциональном состоянии. Пока у «Зенита» не всегда эти компоненты сходятся, отсюда и такие проигрыши, как с «Анжи» и «Динамо», — полагает Веденеев.

Встреча, проходившая на стадионе «Арена Химки», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с «Невскими новостями» давал прогноз на этот матч.

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