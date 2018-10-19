Эксперт дал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит»

Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с «Невскими новостями» дал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит», который состоится в рамках РПЛ.

«Не думаю, что перерыв в чемпионате сильно скажется на «Зените», — заявил он.

По его словам, не стоит полагать, что это будет лёгкая игра, и хотя «Динамо» находится в нижней части таблицы, они играют дома.

«Не следует забывать и о том, что «Зенит» для «Динамо» — серьёзный раздражитель, на него будет особый настрой. Нас ждёт очень упорный матч», — отметил Стрепетов.

Ранее автор и руководитель программы РУДН «Футбольная индустрия» Роберт Воскеричян в беседе с НСН оценил отстранение «Рубина» от участия в еврокубках на один сезон, назначенное Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).